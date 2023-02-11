Как долго будет длится война и что будет с экономикой Украины: в крупнейшем мировом агентстве озвучили прогноз

Война России против Украины будет длительной. В результате ВВП Украины в 2023-м может сократиться еще на 2%. Но уже в 2024-м начнется восстановление, которое связано с масштабной реконструкций. При этом риски для кредиторов остаются высокими из-за возможности реструктуризации долга.

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Об этом говорится в анализе Moody's. Так, агентство снизило кредитный рейтинг Украины. Ситуацию к лучшему может изменить быстрое прекращение войны. Тогда экономический рост и возобновление экономической активности приведет к меньшим потерям для кредиторов Украины.

"Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Кроме того, большая эмиграция усугубит и без того сложные демографические тенденции и снизит долгосрочный потенциал роста", – говорится в публикации.

Экономическая ситуация в Украине значительно ухудшилась. Уровень миграции составил по оценкам агентства около 20%, при этом вырос уровень безработицы и бедности. Несмотря на сложную ситуацию, в агентстве считают, что макроэкономическую стабильность удастся сохранить даже во время полномасштабной войны.

"Тем не менее, несмотря на крупную финансовую поддержку со стороны международных партнеров, Moody's ожидает, что война продолжит оказывать серьезное давление на государственные финансы и внешнее положение Украины", – добавляют в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из самых цитируемых экономистов мира, профессор Гарвардского университета, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф оптимистично настроен в отношении развития экономики Украины после войны. По его словам, Украина многое потеряла, но с другой стороны получила значительное доверие и славу на мировой арене.