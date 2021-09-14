Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов 14 сентября превысила €65,5 за МВт-ч (более $801 за 1 тыс. м³).Это новый исторический максимум для Европы, и это ещё не предел.

Таким образом "Газпром" обеспечивает процедуру сертификации газопровода "Северный поток-2". Эта процедура должна занять несколько месяцев и от неё зависит, сможет ли Газпром использовать свой газопровод на все 100 процентов или вынужден будет ограничитьсяпятидесятью.

Очевидно, что если транзит газа по новым газопроводам будет составлять лишь половину их возможных мощностей, то это не позволит России в обозримом будущем отказываться от украинской газотранспортной системы. При этом именно отказ от украинского транзита был главной задачей, которую Владимир Путин поставил перед российскими энергетиками после прихода к власти. И это не экономическая, а политическая задача.

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Потеря Украиной транзитного статуса по расчетам Кремля позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на неё и в конечном счёте ликвидировать украинскую государственность. Но для всего этого "Северный поток-2" должен работать на полную мощность.

Поэтому Россия сейчас и шантажирует Европу, создает искусственный дефицит на энергетическом рынке. Последствия этих российских действий ещё скажутся на ситуации в европейский энергетике. И на украинских возможностях тоже - мы закупаем газ на спотовых рынках и он для нас будет значительно дороже. Но очевидно, что если европейцы не поддадутся все на российский шантаж, все начнётся по-новой к 2024 году, к времени окончания российско-украинского транзитного контракта. Тогда, думаю, ситуация будет значительно более серьезной. "Газпром" заморозит Европу, если европейцы не позволят Путину покончить с Украиной.

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