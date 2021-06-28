Иностранные инвесторы после введения акциза на 'зеленый' ток сразу забросают Украину исками в международные арбитражи – ЕБА

Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые учреждения остановили процесс предоставления средств на развитие "зеленой" энергетики в Украине из-за значительных политических рисков, долги и усиление фискального воздействия для отрасли путем введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Станислав Зинченко.

"Ни ЕБРР, ни какие-либо другие серьезные международные институты уже под зеленотарифные энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза – это еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства ", - сказал Зинченко.

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Он напомнил, что подписанный год назад "зеленый" меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами предусматривал неизменность условий ведения бизнеса в области ВИЭ, в том числе налоговых условий.

"Это будет очень сильным аргументом для следующих тех, которые будут собственно в арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции, которые понимают перспективы таких международных арбитражей, будут показательно бороться против инвесторов, однако, в конце концов, постепенно будут сдавать позиции, поскольку реальных обоснований для выигрыша в таких делах нет.

"На сегодняшний день те, кто рассказывают, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а затем завернуть его обратно в рынок электроэнергии – это очень сложно", - пояснил Зинченко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.