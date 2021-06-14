Инфляция набирает обороты: в НБУ рассказали, какие продукты подорожали и почему

В мае 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,5% (с 8,4% в апреле). В месячном измерении цены выросли на 1,3%. Больше всего подорожали хлеб, подсолнечное масло и мясо.

Об этом говорится в комментарии Национального банка об уровне инфляции в мае со ссылкой на данные Государственной службы статистки. Как отмечается, потребительская инфляция превысила прогнозные показатели из-за существенного подорожания природного газа и подсолнечного масла.

Также ускорилась и базовая инфляция – с 6,3% г/г в апреле до 6,9% г/г в мае. В НБУ это объясняют увеличением темпов роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% г/г) в связи с дальнейшим повышением мировых цен на продукты питания

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В частности, ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов ее переработки (майонезов, маргаринов, спредов). Увеличение производственных затрат на сырье и энергию привело к повышению цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты. Рост показателя одновременно поддерживалось постоянным потребительским спросом.

Повышение стоимости услуг также ускорилось (до 8% г / г). В первую очередь дорожали услуги общепита, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсы иностранных языков и мобильная связь. Стоимость водительских курсов и обслуживание автомобилей продолжала расти, реагируя на высокий спрос, а услуг такси - из-за повышения цен на топливо.

Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г/г). Быстрыми темпами дорожали: фармацевтическая продукция, мебель и бытовая техника, а удешевление одежды, обуви, товаров для личного ухода и компьютерной техники замедлилось.

Вместе с тем, продолжает снижаться рост цен на сырые продукты питания (до 7,1% г/г). Так, стремительнее дешевел картофель, а лук оставался вдвое дешевле, чем в прошлом году, благодаря значительным запасам урожая прошлого года и расширению предложения (как импортной продукции, так и украинской). Последний фактор также повлиял на снижение цен на помидоры и огурцы в годовом измерении. Дешевели по сравнению с прошлым годом и цитрусовые.

Однако подорожание некоторых сырых продуктов все же ускорилось. Так, значительно повысились цены на мясо вследствие увеличения стоимости кормов. Сокращение производства вместе с повышением мировых цен обусловило подорожание молока. Возросли также цены на сахар из-за высоких мировых цен и меньших прошлогодних урожаев сахарной свеклы.

В Нацбанке подытожили, что в течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары. Согласно прогнозу НБУ, инфляция вернется к цели 5% в 2022 году. Этому будут способствовать поступления на рынки нового урожая, а также соответствующая монетарная политика регулятора.

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