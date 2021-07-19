Последняя пленарная неделя весенне-летней сессии парламента была напряженной и крайне плодотворной на принятые законов и постановлений. С 13 по 16 июля парламент принял в целом 35 законов и 12 постановлений, собравшись кроме 4 очередных дополнительно на 3 внеочередных заседания.

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ідтримавши пропозиції Президента до Закону 3711-д запустили процес відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а законами 5068та 5069 процес оновлення Вищої ради правосуддя. В обох цих важливих органах судової системи діятимуть етичні комісії з перевірки суддів на доброчесність. Ці комісії складатимуться на паритетних началах з українських суддів та міжнародних експертів. Вирішальний голос при відборі кандидатів або оцінки діючих членів матимуть міжнародники, які не мають корупційних зв’язків у системі.

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Законом 3822почати перетворення державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, що дозволить оптимізувати управлінську модель в оборонно-промисловому комплексі.

Законом 3508-двизначали механізм врегулювання заборгованості за природний газ та послуги його транспортування. На газовому ринку суб’єктів чекає списання пені, штрафів на заборгованість, що виникла після 1 травня 2020 року, реструктуризація чинної заборгованості на 5 років та заборона нарахування санкцій з боку постачальників природного газу.

Підтримавши пропозиції Президента до закону 2063 - встановили додаткові механізми захисту для підозрюваних та засуджених осіб, а до закону 4535 - вдосконалили правове регулювання інституту старост.

Законом 2329 захистили внутрішньо-переміщених осіб, які втратили майно і доходи через війну на Донбасі, від негативних наслідків не виконання кредитних зобов’язань, а законом 5141 зробили роботу Агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА ефективнішою, надавши йому право роз’яснювати слідчому і прокурору шляхи збереження активів.

Законом 5009 спростили приєднання до електричних мереж, створивши "єдине вікно" для подачі заявниками документів на приєднання до мережі, будівництво, реконструкцію тощо.

За законом 5440 фермери, які вироблятимуть органічну продукцію за європейськими стандартами, зможуть претендувати на отримання держпідтримки.

Законами 3476 та 3477 запровадили податкові та митні стимули для розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Формування сучасної мережі закладів повної середньої освіти забезпечили законом 4629-1. Ліквідація закладів середньої освіти у сільській місцевості допускатиметься лише після громадського обговорення.

Законом 5267 передбачали виконання мирових угод на будь-якій стадії процесу між іноземними суб’єктами та державою України, а законом 4303 визначили умови функціонування, права та обов’язки резидентів "Дія.Сіті".

Законом 4539 звільнили від сплати консульського збору за оформлення в дипустановах закордонного паспорта осіб, які не досягли 16 років, постраждалих від Чорнобильської катастрофи (1 і 2 категорії), та осіб з інвалідністю (1 і 2 групи), а законами 4113 та 3780 посили соціальний захист осіб з інвалідністю, передбачивши їх першочергове обслуговування в будь-якій організації, при перетині державного кордону та КПВВ, а також можливість надання їм жилих приміщень без зарахування на квартирну чергу.

Заборонили продаж ліків дітям до 14 років Законом 5122, а європейські стандарти по відношенню до тварин для захисту їх від жорстокого поводження впровадили Законом 2351.

За незаконний видобуток корисних копалин порушникам загрожуватиме штраф до 85 тис грн або позбавлення волі до 3 років – це норми Закону 3576, а реалізація у рамках виконавчого провадження арештованого майна та предметів іпотеки на електронних аукціонах – положення закону 3360-1.

Законом 4407 імплементували у національне законодавство норми ЄС у сфері безпеки об’єктів підвищеної небезпеки – в т.ч. щодо процедур ідентифікації таких об’єктів та зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання.

Законом 4259передбачили поступове скорочення використання речовин, які руйнують озоновий шар.

Цифровізація усіх публічних послуг згідно Закону 5495 передбачає самостійне одержання потрібної для отримання послуги інформації, яка міститься в національних електронних реєстрах.

На президентську програму "Велика реставрація" Законом 5551-2 виділили 1 млрд грн.

Важливими для нацбезпеки законами 5557 та 5558 в рамках територіальної оборони України передбачили заходи організації руху опору і відповідної підготовки громадян до національного спротиву. Сили територіальної оборони, чисельність яких становитиме 11 тисяч осіб, виводяться зі складу Сухопутних військ ЗСУ і стають окремим родом сил.

Законом 2325 закріпили свято "День захисників та захисниць України".

Ратифікували Угоду з Урядом Туреччини щодо будівництва 500 квартир для кримських татар та пільгових категорій населення (закон 0110), Угоди з Європейським інвестиційним банком про відновлення інфраструктури на Сході України (на 340 млн євро, закон 0109 ) та про енергетичну ефективність та термомодернізацію близько 1000 громадських будівель (на 300 млн грн, Закон 0104) . Підтримали приєднання України до Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (закон 0114) та відновили дію Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво (Закон 0107 ) .

Низкою постанов відставили Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, призначивши на його місце Дениса Монастирського, затвердили бюджетну декларацію, призначили іменні стипендії Верховної Ради для молодих вчених, заслухали звіт ТСК з питань порушення прав дітей, затвердили графік роботи парламенту на осінньо-зимову сесію, перейменували села Химчин, Кайданці, Голобородько, призначили позачергові вибори Карлівської міської ради, а також, імплементували Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок та встановили Всеукраїнський день відповідальності людини.

Позачергова робоча та урочиста сесія плануються на 23-24 серпня, а відкриття шостої сесії заплановано на 7 вересня 2021 року. У вівторок 20 липня може відбутись "технічне" позачергове засідання для відхилення постанов про скасування прийнятих рішень парламенту, що розблокує підписання спікером вже проголосованих в цілому законів.

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