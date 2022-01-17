Многие частные компании полностью или частично перешли на удаленный режим работы и планируют продлить его даже после окончания пандемии. Все больше государственных структур по всему миру также выбирают всевозможные гибридные режимы работы чиновников.

В 2020 году, с началом пандемии, большинство компаний перешли из офисов в отдаленный режим. Он предполагает работу работников из дома или другой удобной локации. Например, это повлекло за собой стремительное снижение цен на аренду квартир в районе Кремниевой долины и Нью-Йорке – высокооплачиваемые рабочие поехали работать в города и штаты с более низкими ценами на проживание, оставаясь постоянно на связи с работодателями в режиме онлайн.

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Сьогодні більшість провідних глобальних компаній вже заявило про розробку так званих гібридних моделей роботи, що будуть застосовуватися після карантину. Вони передбачають роботу в офісі та з дому в режимі "50\50" або повністю віддалений режим, з приїздами в офіси лише щоб відвідати ключові зустрічі або за бажанням.

Змінюються вимоги до офісних площ. Замість закріплених за кожним працівником стола та стільця, нові простори мають більше нагадувати коворкінги, мати спільні зони для спілкування та переговорні кімнати для комбінованих зустрічей, коли частина команди знаходиться в онлайні, а частина – в офісі. Також компанії не можуть точно спрогнозувати необхідні площі, часто відмовляючись від укладання довгострокових угод на наступні періоди. Зростає популярність приміщень, які власник пропонує одразу з ремонтом та меблями.

З одного боку, це створює виклик для орендодавців, яким треба більш ефективно задовольняти потреби орендарів, створюючи гнучкі офіси, у тому числі надаючи можливість швидко розширити площу під оренду або навпаки відмовитися від частини офісу. З іншого, – такий розвиток є природним продовженням цифровізації більшості сфер і коронавірус лише пришвидшив існуючий тренд, а не створив новий.

Якщо з приватним бізнесом ситуація більш-менше зрозуміла – компанії можуть вільно перевести працівників на роботу із дому, а зайві площі просто перестати орендувати. Набагато більше питань викликає державний сектор, який поки очевидно відстає від нових підходів до організації робочих місць. Хоча й тут вже з’явились цікаві світові прецеденти.

У штаті Вікторія в Австралії нещодавно ухвалили рішення про обов'язкову роботу для державних службовців 3 дні на тиждень із дому. Для цього на рівні штату прийняли окрему політику щодо організації роботи чиновників. Як наслідок, тепер службовці зможуть більшу частину часу проводити вдома – так само як їхні колеги з приватних компаній.

Управління загальних служб США, до компетенції якого входить менеджмент офісних приміщень для федеральних органів, нещодавно в рамках урядового експерименту уклали контракт з мережею коворкінгів WeWork. Експерти оцінюють суму угоди в 50 мільйонів доларів. За ці кошти WeWork надаватиме робочі місця урядовим службовцям, щоб вони могли працювати ближче до своїх домівок і не їздити щодня у центр міста.

Також плани переводу частини державних працівників на віддалену роботу мають в Греції – після того, як успішно ввели цифрову платформу державних послуг. А в штаті Юта (США) підрахували, що перехід 60% працівників на комбінований режим роботи дозволить зекономити майже 14 мільйонів доларів бюджетних коштів щороку.

Якщо говорити про ефективність такої роботи, Служба соціального захисту США, що налічує понад 60 тисяч робітників, нещодавно поділилась цифрами. З початку карантину вона змогла перевести у віддалений режим більшу частину послуг. Завдяки цьому кількість невиконаних завдань, що залишалась кожного тижня, знизилась на 11%.

У випадку з Україною навряд можна говорити про швидкий перехід на віддалений режим для більшості чиновників, одна з передумов якого – високий рівень цифровізації державних послуг. І хоча ми рухаємось у цьому напрямку, поки що через інтернет можна отримати далеко не всі необхідні послуги. Особливо це стосується бізнесу. Друга проблема – посередній рівень цифрової грамотності населення, особливо людей пенсійного віку. Саме вони є отримувачами великої кількості державних послуг. Тому навіть повний перехід в онлайн не зможе забезпечити потреби більшості населення.

З іншого боку, офіційна поява гібридного режиму роботу для деяких працівників міністерств та відомств може не лише збільшити рівень зручності для робітників, але й знизити трафік у центрі столиці, де розташовані більшість державних органів. Такі рішення треба проводити в якості екпериментів, аналізуючи ефективність нових програм. Щоб потім на практиці зрозуміти переваги та недоліки можливого розширення підходу на більшу кількість службовців.

Утримання будівель державних органів щороку обходиться бюджету в десятки мільйонів гривень. Поруч з приватними компаніями, у світі починають з’являтися приклади переходу державних службовців на режим "роботи із дому". В Україні така практика не зможе стати масовою найближчим часом, однак вже зараз можливо експериментувати з різними режимами роботи, на кону яких – економія чималих бюджетних коштів, а також сотень тисяч годин, що витрачаються на дорогу до місця роботи.