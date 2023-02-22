Германия нашла замену России: у кого будет закупать нефть

Казахстан намерен поставлять нефть Германии по российскому нефтрепроводу "Дружба". Соответствующая заявка уже подана, а первая поставка, возможно, состоится уже 22 февраля.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: в 2023 году Казахстан планирует отправить в Германию 1,2 млн тонн нефти.

"Государственный оператор трубопровода Казахстана подал заявку на экспорт нефти в Германию по ветке "Дружба". Поскольку Берлин стремится заменить поставки российской нефти", – говорится в сообщении.

Как известно, Германия исторически являлась крупнейшим европейским покупателем российской нефти. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину стремится снизить свою энергозависимость от нее. Кроме того, несмотря на то, что нефтепровод "Дружба" по-прежнему не подпадает под действие санкций, немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Лойне и Шведте в 2023 году не заказывали российскую нефть.

"Критично важно, что больше нет поставок из России. Поэтому деньги в Россию не идут", – приводят аналитики заявление минэкономики Германии.

Россия добровольно сокращает добычу нефти

В то же время, сама РФ намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что произойдет это уже в марте. Так в РФ решили ответить на ведение потолка цен на ее ресурс странами Запада.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, такой шаг приведет к восстановлению рыночных отношений. При этом он:

назвал механизм "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты "вмешательством в рыночные отношения";

пообещал, что РФ не будет продавать нефть тем, кто "прямо или косвенно придерживается "потолка цен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ранее рассказал, что РФ обходит санкции по "серой" схеме, сохраняя прежние объемы продажи нефти.

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