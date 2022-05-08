"Газпром" и "Новатэк" за бортом. Россию выкинули из Международного газового союза

Международный газовый союз (IGU), членами которых со стороны страны-террориста являлись "Газпром" и "Новатэк", приостановил любое участие компаний РФ в своей деятельности. Членами ассоциации являются 160 корпораций из отрасли, представляющие более 95% мирового рынка газа.

Об этом сообщил представитель оргкомитета Международного газового конгресса (МГК) "Интерфаксу". Он добавил, что "в связи с этим Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве".

Также МГК отказал журналистам российского издания в аккредитации. Ранее "Газпром" и "Новатэк" всегда принимали участие в МГК. Их руководители – Алексей Миллер и Леонид Михельсон – значились в числе спикеров конгресса в Корее.

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Обычно компании устанавливали свои стенды на выставках, где проводили переговоры с международными партнерами. Монополист "Газпром" планировал потратить на строительство стенда на выставке в корейском городе Тэгу, где должен был пройти конгресс, 137 млн рублей.

Международный газовый союз – международная профессиональная ассоциация, объединяющая представителей мировой газовой отрасли. МГС был учрежден в 1931 году с целью способствовать развитию газовой промышленности в мировом масштабе. Ранее "Газпром", как действительный член МГС участвовал в исследовании основных направлений развития газовой промышленности и газового рынка, имел доступ к перспективным разработкам в области НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), обмену информацией и опытом с передовыми нефтегазовыми компаниями мира.

Кстати, в 2023-м должна была состояться 20-я юбилейная Международная конференции и выставка по сжиженному природному газу (СПГ). Одним из организаторов выступал Международный газовый союз, а принимающей стороной – российский "Газпром". Мероприятие должно было пройти 3-7 июля в городе Санкт-Петербург.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз потребует от стран-членов делиться газом с более пострадавшими государствами, если Россия прекратит поставки. Страна-террорист уже приостановила экспорт в Польшу и Болгарию из-за отказа платить в рублях за топливо и грозит сделать то же самое с остальными европейскими заказчиками.