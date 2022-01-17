"Газпром" хочет повысить цену на газ для Польши задним числом – с 2017 года

Российский "Газпром" через суд требует повышения цены на газ для Польши. Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба польского энергетического концерна PGNiG. Отмечается, что "Газпром" ожидает повышения контрактной цены задним числом в рамках заявок российской компании на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Факт обращения в суд для принуждения Польши заплатить больше за газ, полученный с 2017 года, подтвердили и в самом "Газпроме". "Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала", – говорится в сообщении дочерней компании "Газпрома" – "Газпром экспорт".

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В Польше претнзии "Газпрома" назвали "необоснованными"

Председатель правления PGNiG Павел Маевский назвал "совершенно необоснованным" требование "Газпрома". При этом он подчеркнул: компания уверена в том, что ей удастся это доказать.

"Требование об увеличении цены контракта, включенное в тендерное предложение "Газпрома", совершенно необоснованно. Мы готовы доказать это перед Арбитражным судом", – подчеркнул он.

В "Газпроме" говорят, что требование пересмотра цены прописано в контракте

В свою очередь, в "Газпром экспорте" утверждают, что действуют согласно подписанному с PGNiG договору. В котором якобы предусмотрена опция пересмотра цены каждые три года.

"Газпром экспорт" направил в адрес PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 г. цены на природный газ, поставляемый в рамках контракта. В соответствии с условиями контракта, спустя три года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередного пересмотра цены с 1 ноября 2020 г., которым он также воспользовался, направив соответствующее требование в адрес польской компании", – говорят в российской компании.

Шантаж "Газпрома" признали

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) обвинили Россию в обострении газокризиса в Европе. Глава ведомства Фатих Бироль заявил, что высокие цены и низкие уровни запасов в ПХГ в значительной степени связаны с поведением российского "Газпрома". Он рекомендовал ЕС принять закон о минимальном уровне запасов в газохранилищах.

"Нынешний дефицит в хранилищах Европейского Союза в значительной мере возник из-за "Газпрома". Примерно половина этого дефицита связана с низким уровнем запасов на объектах компании в ЕС, хотя она контролирует лишь 10% суммарных мощностей ПХГ в ЕС", – цитирует Бироля DW.

Глава МЭА предложил ввести в целях обеспечения потребностей конечных потребителей обязательный для всех коммерческих операторов минимальный уровень заполнения хранилищ. Так, если страны ЕС последуют этому совету, то концерн "Газпром" уже не сможет допустить ситуацию, когда принадлежащие ему в Европе ПХГ окажутся минимально заполненными. Такая ситуация уже была в сентябре 2021-го. еврозаконодательству.

Газовый кризис во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску "Северного потока-2", то цены изменятся.

Стоит отметить, что по состоянию на 17 января 2022-го стоимость газа в Европе почти в 5 раз больше, чем годом ранее. По данным биржи ICE Futures, цена топлива составляет $1033 за тысячу куб. м (86 евро за МВт-ч).

Ранее экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Россия использует газопроводы "Северный поток" и " Северный поток-2" в геополитической игре для шантажа Европы. По его словам, эти проекты должны рассматриваться как политические инструменты и быть связаны с вопросами безопасности Украины.

Ващиковский указал, что Запад должен ввести масштабные санкции против России. "Возможно, нам нужно ввести больше санкций, чем в 2014 году. Мы должны наказать знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, спортсменов, художников или ученых, которые путешествуют и участвуют везде без каких-либо последствий", – сказал экс-глава МИД Польши для El Confidencial.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает снижать поставки газа в Европу. Впрочем, большинство экспертов считают, что уже имеющихся запасов Европе все равно хватит для прохождения зимы.

"До марта, до конца зимы мы должны были бы продержаться – при условии, что Россия будет поставлять тот минимум, который обычно предусматривают соглашения. Если же Россия по каким-либо соображениям или по техническим причинам не сможет или не захочет поставлять газ, то наши запасы будут очень малы", – объяснил эксперт аналитического центра Bruegel Георг Цахман, говорится в материале DW".