Финкомпания из ЕС запретила переводы в РФ: счета российских клиентов закроют

Компания финансовых технологий литовского капитала Paysera больше не будет обслуживать операции в российских рублях, а также закроет счета клиентов из РФ и ограничит отправку средств в банки этой страны и из них. В компании солидарны с Украиной и снижают риски на российском рынке.

"22 февраля санкции, введенные в отношении российских банков, являются компромиссом, рассчитанным на принятие всеми членами ЕС. Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать почти все операции, связанные с Россией", – сказал Гинтаутас Межетис, гендиректор Paysera. Об этом сообщает LRT.

Ограничения Paysera против РФ

Россияне не смогут пользоваться счетами Paysera (ограничение не распространяется на граждан России, имеющих вид на жительство в другой приемлемой для компании стране). Текущие счета будут закрыты в соответствии с договорным периодом уведомления; российские и белорусские компании не смогут использовать счета Paysera. Текущие счета будут закрыты; все клиенты Paysera не смогут отправлять деньги во всех валютах в российские и белорусские банки, если получатель является юридическим лицом. Также нельзя будет получать от них распоряжения; возможность совершать транзакции в российских рублях отключена для всех клиентов Paysera. Имеющиеся рубли разрешается обменять (то есть продать) или перевести на счет в другом банке; перевод денег с Webmoney уже прекращен; новые счета не будут открываться для юрклиентов, основные акционеры которых не имеют вида на жительство в стране, приемлемой для компании.

Напомним, целый ряд стран мира отреагировал санкциями против России в ответ на признания президентом РФ Владимиром Путиным "независимости" "Л/ДНР". Так, канадское правительство объявило о новом пакете санкций и обещает дальнейшие экономические ограничения, если Кремль не остановит "дальнейшее вторжение" в Украину, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

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Детальнее об ограничениях – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, газопровод "Северный поток-2", сертификацию которого заморозили в Германии, было бы "разумнее не строить" вовсе, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Власти допускают полную остановку проекта, а депутаты бундестага, ранее поддержавшие введение "трубы", уже не верят, что проект коммерческий.