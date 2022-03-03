Евросоюз ввел санкции против 22 чиновников и военных из Беларуси

В Евросоюзе ввели санкции против 22 чиновников из Беларуси и военных за вторжение в Украину. В "черный список" блока вошли в основном сотрудники Минобороны и Вооруженных сил РБ.

"Ввиду серьезности ситуации и того факта, что Беларусь участвует в неспровоцированном вторжении России в Украину, допуская военную агрессию со своей территории, Совет ЕС считает, что 22 человека должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в документе, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

Также в ЕС готовят секторальные санкции, связанные с деревообрабатывающей, сталелитейной и калийной продукцией. Кроме того, будет запрещен импорт из Беларуси в Европейский союз и экспорт машин в БР.

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Отметим, Соединенные Штаты 2 марта ввели очередные санкции против России в связи с нападением на Украину. Ограничения согласованы в отношении оборонного сектора. Так, под санкции попали 22 российских предприятия, производящие боевые ракеты, самолеты и беспилотники.

Также будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять или передавать евро в Россию. Под запрет попали и физические, и юридические лица. Кроме того, запрещено передавать валюту для использования в государстве-агрессоре.

Об этом говорится в опубликованном в Европейским совете решении. "Запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – говорится в заявлении.