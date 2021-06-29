Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5%. Ранее ЕБРР прогнозировал рост ВВП до 3%.

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году", – указали представители Европейского банка реконструкции и развития в региональном экономическом обзоре за июнь. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

В ЕБРР отметили, что главные риски для украинской экономики связаны с медленным продвижением реформ, а также медленными темпами вакцинации.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", – резюмировали аналитики Европейского банка реконструкции и развития.

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Напомним, инвестиционная компания ICU прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 5,2%, а в 2022 году – 3,8%.

Главную роль будет играть способность страны вакцинировать население и избежать серьезных карантинных ограничений в условиях распространения новых, более опасных штаммов коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться. Ожидается, что по итогам 2021 года ВВП ускорит рост до 4%.