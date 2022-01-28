Если Россия отключит транзит: в "Операторе ГТС" раскрыли план на случай критической ситуации

Украинская ГТС (газотранспортная система) будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей граждан, если транзит газа из России будет перекрыт. В ОГТСУ ("Оператор ГТС Украины") рассказали о поставках топлива в страну.

"Оператор ГТС Украины" все свои процессы планирует с учетом главной функции – транспортировки газа украинским и европейским потребителям. Со своей стороны ОГТСУ готова совершать транзит в объеме до 200 млн куб. м газа в сутки. Если же российская сторона прекратит транзит, то газотранспортная система будет переориентирована на обеспечение первоочередных потребностей украинцев", – рассказали в госкомпании для УНН.

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Также в ОГТСУ рассказали, что в случае возникновения угрозы бесперебойной поставки газа потребителям, есть Национальный план действий. Он утверждается Министерством энергетики Украины. При этом в случае критической ситуации профильное министерство имеет право применить комплекс мер, "включая нерыночные".

"Кроме того, разработаны дополнительные планы и инструкции по работе в случае нестандартных ситуаций, в частности, создан резервный диспетчерский центр, альтернативные и дублированные каналы связи и другое", – заявили в компании.

По данным "Оператора ГТС Украины", наше государство потребляет около 30 млрд куб. м газа в год, а добывает всего 20 млрд. Страна на треть остается импортозависимой.

Отметим, после запуска российского скандального трубопровода "Северный поток-2" украинская ГТС может больше не использоваться для транзита из РФ. Как заявил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, Германии нужно понять, что дополнительные объемы топлива через "трубу" поставляться не будут. Она создана с целью обхода украинской ГТС.

По его словам, главная ошибка ФРГ заключается в том, что власти принимают газопроводную систему Украины как нечто само собой разумеющееся. Об этом он рассказал в интервью Die Welt.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") 26 января учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH, которая должна стать оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это манипуляцией и желанием российского монополиста продолжать шантажировать Европу газом еще не один год, обходя законы.