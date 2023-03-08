ЕС выделяет 2 млрд евро на срочные закупки боеприпасов для Украины

Европейский Союз (ЕС) собирается направить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для срочной поставки в Украину, а также пополнения собственных запасов. Еще 1 млрд евро планируется выделить на ускоренные совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм. Речь идет о средствах из Европейского фонда мира, из которого финансируются военные поставки Украине.

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Послы стран ЕС уже согласовали выделение этих дополнительных 2 млрд евро, сообщил представитель Швеции в ЕС Ларс Даниэльссон. Также о расширении финансирования закупок боеприпасов для Украины заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МО государств Евросоюза в Стокгольме.

"Сегодня послы ЕС одобрили дополнительные 2 млрд евро для Европейского фонда мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", – сообщил Даниэльссон.

Боррель отметил, что ЕС также следует предоставить Украине новый пакет помощи. В него должны войти боеприпасы, в том числе из запасов стран блока. По его словам, Украина должна получить разные боеприпасы – как стандартов НАТО, так и советских. "На это я предлагаю выделить 1 миллиард евро", – сказал Боррель.

Глава дипмиссии ЕС также заверил, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта. А к концу 2023 года их число составит уже 30 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов, заявил на той же встрече в Стокгольме министр обороны Украины Алексей Резников. Помимо этого, ВСУ необходимы БМП и танки – чтобы создать бронированный кулак для контрнаступления.

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