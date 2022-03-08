ЕС решил избавиться от газа из России: покупки сократят на 80%, крупные поставщики уже отказываются от захватчика

Крупный европейский покупатель газа Uniper отказывается от сотрудничества с Россией. Вместе с тем в Европейском Союзе уже разработали план, который может сократить импорт голубого топлива из РФ на 80%.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Один из крупнейших европейских покупателей природного газа из России –Uniper – не будет заключать с Россией никаких новых контрактов на долгосрочные поставки.

Немецкая Uniper SE продолжит получать топливо по существующим контрактам. Компания также планирует возобновить процесс продажи Юнипро, которая управляет пятью электростанциями в России.

Вместе с тем исполнительный орган Европейского союза разрабатывает механизм как покончить с зависимостью от российского газа, который может сократить потребности в импорте почти на 80% в этом году, по словам двух официальных лиц, осведомленных в этом вопросе.

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Европейская комиссия пересматривает свою энергетическую стратегию после вторжения президента Владимира Путина в Украину, чтобы уменьшить влияние Кремля. План, который будет представлен во вторник, будет предлагать такие шаги, как освоение новых источников газа и повышение энергоэффективности уже в этом году, сказал один из чиновников.