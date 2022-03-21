ЕС готовит нефтяное эмбарго России: это станет самой мощной санкций в истории

Страны Европейского Союза обсуждают введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это лишит страну-агрессора львиной доли экспортной выручки, однако создаст проблемы с энергоресурсами и для Европы. На таком решении настаивает целый ряд стран, в том числе Литва, Эстония, Латвия. Войну против Украины уже введенными санкциями остановить не удается, поэтому приходится идти на более кардинальные меры.

Об этом сообщает агентство Reuters, для обсуждений через несколько дней также прибудет и президент США Джо Байден. "Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Правительства ЕС примут участие в обсуждении между министрами иностранных дел 21 марта, прежде чем Байден прибудет в Брюссель 24 марта на встречи на высшем уровне с 30 союзниками по НАТО, а также с ЕС и в формате Большой семерки (G7), включая Японию.

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"Кремль до сих пор не изменил курса в отношении Украины из-за четырех раундов санкций ЕС, введенных за последние три недели, в том числе в отношении 685 россиян и белорусов, а также в отношении российских финансов и торговли", – говорится в публикации.

Отметим, из-за нападения России на Украину под персональными санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии и ЕС оказались уже более 300 компаний и 900 граждан страны-агрессора. Самый "популярный" вид ограничений – блокирование активов как физических, так и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Евросоюз также года ввел новые санкции против России. Они коснулись около 90 российских компаний, в том числе нефтегазовых, но покупать нефть и газ разрешается. Ограничения для других компаний в перечне касается запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения.

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