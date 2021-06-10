Якщо порахувати витрачені години українців в чергах за лікарняними, стане ніяково від того, скільки можна було б зробити корисного для себе. Незручні приймальні години, незаплановані перерви в лікарів, відсутність бланків для листків непрацездатності — можна довго перераховувати перелік причин, які марнують час. Людина має піклуватися лише про своє здоров’я, а все інше має брати на себе держава.

Щороку 5,5 млн українців отримують лікарняні. На ці виплати держава витрачає 18 млрд гривень. Частина цих коштів потрапляла не в ті руки. Реформувати лікарняні намагалися майже 10 років.

До цього моменту, лікарняні в Україні існували лише в паперовому вигляді. Але тепер це змінилося. Завдяки електронним лікарняним нам вдасться мінімізувати корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити купи паперу, час і кошти.

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Цього тижня команда Мінцифри разом із МОЗ, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ, ФССУ запустили електронні лікарняні. Це один із найважливіших кроків для запровадження режиму paperless у медичній та соціальній сферах.

Як це буде працювати?

Щоб медустанова мала змогу виписувати пацієнтам е-лікарняні, вона повинна підключитися до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Також треба мати медичну інформаційну систему (МІС). Вона забезпечує інтерфейс для лікарів по внесенню даних, які стікаються у центральну базу даних. Також е-лікарняний можна отримати, якщо захворів хтось з членів сім'ї та за ним потрібно доглядати.

Усе працює наступним чином. Пацієнт приходить у лікарню на обстеження. Лікар проводить огляд, за необхідності вивчає результати аналізів та формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. У ньому буде написані категорія захворювання та скільки днів людина не зможе працювати. Це документ після обстеження лікаря. У ньому немає інформації про виплати. Лікар обов’язково підписує його своїм КЕП. Як тільки висновок буде створено, пацієнт отримає повідомлення від електронної системи охорони здоров'я.

Далі інформація направляється до Реєстру Пенсійного Фонду. Там формується електронний листок непрацездатності, за яким вам нараховують виплати. Ви також отримаєте повідомлення від ПФУ про це. А потім зможете переглянути е-лікарняний у власному кабінеті на сайті Пенсійного фонду. Роботодавець також зможе знайти ваш е-лікарняний у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ.

Важливо, що до ПФУ потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат. Раніше у більшості лікарняних інформація про діагноз прописувалася до дрібниць. Однак відтепер це залишається лише між пацієнтом та його лікарем завдяки електронній системі. Пенсійний фонд не буде бачити повний діагноз, а лише набір даних, які потрібні для виплати: категорію непрацездатності, кількість днів на лікарняному та хто видав медичний висновок. Це нова ера в захисті даних пацієнта. Адже насправді, ні ваш роботодавець, ні навіть ваші родичі не мають запитувати про ваш діагноз.

Також відтепер кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті ПФУ. Подивитися, коли й на який період він був виданий.

Ще менше паперів

Із червня по серпень послуга працюватиме в перехідному режимі — медичні заклади формуватимуть електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність, а також видаватимуть паперові. Втім, як тільки в медичному закладі з’явиться технічна можливість формувати е-лікарняні, — видавати паперові більше не буде необхідності. А з 1 вересня цього року всі медзаклади видаватимуть е-лікарняні.

Після захворювання, щоб закрити лікарняний, вам уже не потрібно їхати за підписом лікаря до медзакладу, стояти зі зниженим імунітетом у черзі з іншими пацієнтами, які мають явні ознаки захворювання. Лікарняний закривається автоматично останнього дня захворювання, якщо немає потреби його продовжувати.

Запуск е-лікарняних є показовим прикладом співпраці держави і бізнесу. Адже саме завдяки підтримці електронних медичних інформаційних систем ми змогли запустити е-лікарняні в найкоротші строки. Вони оперативно розробили спеціальні модулі для лікарень, завдяки яким створюються е-лікарняні.

Також ми запустили правильну систему, коли первинні дані про тимчасову непрацездатність людини вносяться лікарями через медичні інформаційні системи онлайн. Це дозволить позбутись паперових бланків для лікарняних. А так, як у рік їх видають понад 5 мільйонів, то це величезна економія паперу та витрат на друк.

Також багато часу займає логістика доставки цих бланків: спочатку їх доставляють в обласні держадміністрації, а вже потім — у лікарні. Завдяки тому що тепер вони будуть в електронному вигляді, більше не буде ситуацій, коли людина не отримає лікарняний, через те, що у лікарні закінчились бланки.

А що з лікарняними у світі?

Історія лікарняних стародавня. У 2015 році археологи знайшли єгипетське поселення Дейр-ель-Медіна. Його побудували для майстрів, які працювали над гробницями фараонів. Як висококласні спеціалісти, майстри отримували найманих працівників, медичну допомогу. Серед знайдених текстів, був і журнал із записами хто, скільки та чому був відсутній на роботі. Третина з цих людей, які не могли працювати через хворобу, все одно отримували зарплату.

Естонія: В Естонії електронні листи непрацездатності почали масово видавати з минулого року. Для того, щоб отримати лікарняний, треба в кабінеті громадянина сповістити сімейного лікаря. Він зв'яжеться з людиною, назначить дату консультації, а потім відкриє лікарняний. Статус лікарняного та всі деталі перебігу хвороби можна переглянути в особистому кабінеті громадянина. Виплачують лікарняні роботодавець та Лікарняна каса Естонії.

Скандинавія. У Данії, Швеції, Фінляндії та Норвегії, кожен громадянин має власний ідентифікаційний номер. Усі лікарняні вносяться в електронну базу, де за допомогою номеру можна переглянути всі необхідні дані щодо конкретної людини.

Польща: Із грудня 2018 лікарняний лист оформлюється виключно в електронній формі. Виписує його лікар. Виняток щодо паперового лікарняного може бути зроблено тільки в випадках несправності системи, але й тоді лікар зобов'язаний зафіксувати захворювання після відновлення роботи системи. Таким чином, завдання хворого — звернутися до лікаря. Все інше лікар повинен зробити самостійно.

Чехія: Електронний лікарняний у Чехії запрацював з початку минулого року, та за перші декілька днів вже показав вагомі результати: було виписано більше, ніж 4 тисячі листів непрацездатності. Така послуга економить час, гроші та папір. Як і в Польщі, лист може відкрити тільки лікар. Роботодавець може приймати такі листи за наявності необхідного софту та доступу до інтернету. Щоб створити новий лист, лікарю треба лише ввести номер соцстрахування людини. Як тільки лікар відкриє чи закриє лист, про це одразу дізнаються і роботодавець, і соцслужби.

Чому е-лікарняні в Україні це круто?

Лікарняні — одна з найпопулярніших послуг в Україні й водночас — яскравий приклад корупційних зловживань. Листок непрацездатності раніше можна було купити навіть за оголошенням у метро. Завдяки е-лікарняному видача необґрунтованих довідок суттєво скоротиться. Також зменшиться навантаження на лікарів, а отримання страхових виплат стане простішим. Переведення лікарняних в електронний вигляд — це зручно та сучасно, як для медичних працівників, так і для пацієнтів.

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