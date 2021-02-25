Украина получает до $50 млрд от экспорта в год: с какими странами и чем торгуем

Украинскую экономику часто называют сырьевой. Принято считать, что и продаем мы больше всего именно сырье, но на самом деле оно составляет лишь 35% нашего экспорта. Еще 25% – своеобразные "полуфабрикаты" (некоторые металлы), а вот 40% – готовая, переработанная продукция (от подсолнечного масла до бытовой техники).

На чем же на самом деле Украина зарабатывает валюту и чьи рынки для нас самые перспективные – рассказывает OBOZREVATEL.

Прибыль от экспорта Украина наращивает из года в год. Еще 5 лет назад, в 2016-м, мы заработали только 36 млрд долл. А уже в 2020-м, несмотря на глобальный кризис, экспортные товары принесли Украине 49 млрд долл. Пиковым в прибыли был 2019-й, когда мы преодолели отметку в 50 млрд долларов, и если бы не пандемия – могли бы опять нарастить обороты.

Структура украинского экспорта очень разнообразная. В принятой мировой классификации существует около 5200 различных видов наименований товаров. Мы экспортируем около 4000.

"Это свидетельствует о том, что у нас достаточно диверсифицированная экономика. – говорит директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан. – Это дает больше шансов найти разных потребителей на разных рынках. А в кризисной ситуации делает нас более устойчивыми. Какой-то рынок может упасть, в то же время другой – будет расти. К примеру, в 2020-м году из-за пандемии упал наш экспорт в ЕС, но существенно вырос в Китай".

Еще в 2016-м году лидером экспорта Украины были черные металлы – 19,9%. За ними шли:

зерновые 16,7%;

жиры и масла 10,9%;

машины и оборудование 10%.

К 2020-му мы сделали больший упор на экспорт продукции сельского хозяйства. Потому структура экспорта теперь выглядит так:

зерновые 19,1%;

черные металлы 15,6%;

жиры и масла 11,7%;

машины и оборудование 9,1%.

Кроме того, мы все это время активно продаем руду, продукцию животноводства, химической промышленности, дерево, продукты питания и промышленные товары (мебель, игрушки).

"На рынках таких товаров всегда большая конкуренция. – говорит экс-министр экономики Владимир Лановой, - Из-за этого мы чувствуем себя не очень уверенно. Если появляется конкурент, которому удается оптимизировать производство и нести меньшие расходы, нас вытесняют с рынка. Потому говорить о стабильности экспорта я пока не могу".

Наш главный партнер в течение последних пяти лет – Европейский союз. Особенно активно идет торговля с Польшей, Венгрией, Румынией, Германией, Нидерландами, Италией и Испанией. Пик наших торговых отношений пришелся на 2019-й год, когда 41% экспорта было именно в страны ЕС. Что интересно, почти половина нашего экспорта в страны Европы – переработанные товары, а не сырье.

Кроме того, активным партнером пока остается Россия, хотя за последние годы показатели стремительно идут на спад. В то же время, нарастают поставки товаров в Турцию, Индию и Китай. К слову, от торговли с КНР в 2020-м году мы выручили больше денег, чем, к примеру, от ближайших соседей Польши и РФ вместе взятых.

Прежде всего, нужно развивать те отрасли, продукцию которых можно продавать выгоднее и дороже. Само собой, гораздо рентабельнее поставлять самолеты, чем подсолнечное масло. Если мы не можем сделать самолет с нуля – можно изготовлять детали или заниматься сборкой. Но развитие промышленности, особенно отраслей, в которых мы раньше были мало представлены, требует огромных капиталовложений. При этом, и в ключевых для нас экспортных отраслях еще есть куда расти.

Владимир Лановой считает, что Украине даже в рамках профильных группах товаров стоит развивать специфические экспортные статьи:

"На международных рынках нужно конкурировать. Если мы берем, например, сельскохозяйственную продукцию, нужно предлагать органические товары, как это делает Израиль. Если же мы будем просто вывозить фуражное зерно в Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию – эта история продлится не долго".

Вероника Мовчан в свою очередь отмечает, что чересчур сфокусированный экспорт может таить опасности. Ведь если в стране-потребителе товар внезапно станет невостребованным на этом рынке – его не будет кому продать.

"В 2020-м году сократились поставки наших комплектов проводов для свечей зажигания в ЕС. Европа закрывала свои автомобильные заводы из-за пандемии. Если зерно можно отправить на другой рынок, то эти комплекты для свечей зажигания вот так сразу никому больше не нужны. Потому необходима диверсификация, мы должны продавать разные товары на множестве рынков", – говорит Мовчан.

Эксперты отмечают, в наших интересах торговать с как можно большим количеством партнеров, ведь таким образом мы будем менее зависимы от скачков цен и спроса.

"Европейский союз – очень важный партнер. Но фокусироваться только на нем – не очень правильная стратегия. – говорит Вероника Мовчан. – Я бы обратила внимание на страны Средиземноморья, Северную Африку, Ближний Восток. На те страны, с которыми у ЕС есть договора о свободной торговле. Та же Турция. Надеюсь, нам удастся завершить переговоры и создать с ними зону свободной торговли. Азия тоже будет удачным выбором. Потенциал того же Китая для нас еще до конца не исчерпан".

Структура украинского экспорта далека от идеальной, но в то же время, имеет много перспектив. В частности, наша сильная сторона – это работа на разных рынках. Такое разделение экспорта делает нас более стойкими к кризисным явлениям на уровне отдельных стран или регионов и позволяет практически не сбавлять темпы наращивания экспорта, несмотря на сложную экономическую ситуацию.