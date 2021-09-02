Экономическая составляющая визита Президента Украины в США.

Наибольшая категория украинского экспорта в США – это экспорт цифровых услуг. В прошлом году экспорт этих услуг составил 998 500 000 долларов и был большим, чем экспорт всех материальных товаров. Первое полугодие 2021 года показало 30% роста экспорта IТ-услуг (625 млн долл. США), а следовательно психологическая отметка в 1 млрд долларов экспорта будет значительно превышена.

Эти цифры только подчеркивают важность встреч Президента в Силиконовой долине. Ставка на цифровизацию – это ставка на будущее.

Видео дня

Зато самая большая статья импорта из США это автомобили (664 млн в прошлом году и 587 млн за 8 месяцев этого года). Хуже всего, что 70 процентов из этих автомобилей – б/у. Вторая категория – этот уголь, которого мы импортировали из США на 480 млн долларов в прошлом году и на 300 млн за 8 месяцев этого года.

Доминирование этих товаров противоречит общим климатическим целям Украины и США.

Поэтому во время наших встреч, в частности с Торговым представителем США послом Кэтрин Тай, мы говорили о необходимости развить двусторонний правовой режим в вопросах цифровой торговли, торговых аспектах климатической, экологической и трудовой политик, а также других нетарифных норм и правил, которые будут доминировать в следующее десятилетие в глобальной торговле. Эта мысль находит поддержку в администрации США. Так, в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки указано, что "Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве".

Осенью состоится 10-е юбилейное заседание Украино-американского совета по торговле и инвестициям. До проведения мероприятия мы интенсивно обработаем все вопросы общего интереса, прежде всего защиты прав интеллектуальной собственности. Также мы активно будем работать над решением вопроса барьеров и вызовов в торговле металлом.

Особое внимание было уделено вопросам защиты интеллектуальной собственности. Мы отметили, что есть большой прогресс в этой сфере, особенно с точки зрения нормативно-правового регулирования. Мы подчеркнули наше стремление к усилению защиты прав интеллектуальной собственности, к коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, начиная с проведения их инвентаризации. Была выражена надежда, что наши действия найдут отражение в улучшении позиции Украины в Специальном 301 Отчете. Приятно отметить, что Торговый представитель США, так же как и мы, рассматривает защиту прав интеллектуальной собственности через призму развития человеческого капитала.

Наша задача обеспечить не только дальнейший рост и балансировку торговли, но и переориентировать его на товары и услуги с добавленной стоимостью. Это и есть ориентир на будущее развитие.

Новое качество двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества – это приоритет для администрации США. Об этом отмечала во время встречи Министр коммерции Джина Раймондо.

Мы разделяем это стремление, поскольку экономическая трансформация Украины это не столько поиск денег, сколько поиск технологий.

Учитывая стремительное развитие ІТ в Украине и необходимости создания новых технологий, в том числе как стимулов для развития человеческого капитала, мы чувствуем усиленную ответственность за защиту прав интеллектуальной собственности.

Учитывая прагматизм сторон переговоров, за несколько дней визита Президента наши политические стремления превратились в четкие и определенные параметры сотрудничества.

Важно понимать, что каждый из заключенных меморандумов, о котором говорилось в новостях, связанный друг с другом в целостную систему.

Во-первых, все проекты, которые стали предметом отдельных меморандумов с американскими компаниями, является элементом программы трансформации Украины, которую представлял Президент Украины здесь в Вашингтоне.

То есть реализация всех индивидуальных проектов в сфере энергетики, инфраструктуры, мелиорации, оборонной промышленности, фармацевтики – это наш украинский интерес.

Во-вторых, все эти проекты теперь существуют в форме, которая понятна для обеих сторон, повышает перспективы их практической реализации.

Межправительственный меморандум, который мы подписали вместе с министром коммерции Джиной Раймондо создает рамку для правительственной поддержки каждого отдельного проекта.

В частности, меморандум с Эксимбанком США предусматривает финансирование этих отдельных проектов. И цифра в 3 млрд долларов является лишь начальной цифрой.

В свою очередь индивидуальные меморандумы с американскими компаниями четко очерчивают параметры проектов, которые будут поддержаны как правительствами, так и Эксимбанком США.

Так, как видите, речь идет о комплексном подходе к реализации масштабных проектов.

Магистральной темой экономической трансформации является декарбонизация и климатическая нейтральность. Поэтому диалог по вопросам начала стратегического диалога в сфере энергетики и климата четко вписывается в общую логику нашего взаимодействия с США. А цели, которые Украина задекларировала в своем обновленном национальном определенном взносе в рамках Парижского климатического соглашения делятся и признаются амбициозными нашими партнерами из США.

Поэтому как результат, мы имеем общие цели и общие инструменты для их достижения. Теперь нас ждет много совместной работы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.