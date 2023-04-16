Экспорт электроэнергии следует использовать для выплаты долгов 'зеленым' инвесторам – Прокоп

Украина должна использовать поступления от экспорта электроэнергии на покрытие долгов перед зелеными электростанциями, Энергоатомом и выплату долгов на балансирующем рынке.

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Об этом сообщил Андриан Прокоп, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего, передает УНИАН.

"Солнечные электростанции именно летом генерируют наибольшие объемы электроэнергии, и это дает определенную надежду в покрытии спроса и обеспечении экспорта в последующие месяцы. Кроме того, для них экспорт – это еще и возможность улучшить финансовое состояние", – сказал он.

Эксперт добавил, что в прошлом году парламент принял законодательные изменения, которые предусматривали направление 45% дохода от продажи доступа к межгосударственному пересечению на аукционах на покрытие долгов перед производителями по ВИЭ и Энергоатому. Еще 45%, по его словам, уходили на покрытие долгов Укрэнерго на балансирующем рынке.

При этом остальные 10% направляли на развитие межгосударственного пересечения. Прокоп уточнил, что эта норма действовала до 2023 года.

"Проблема долгов за возобновляемую электроэнергию тянется еще с 2020 года, а с началом полномасштабной войны ситуация, естественно, только ухудшилась", — добавил эксперт.

Прокоп подчеркнул, что экспорт электроэнергии имеет большое значение для экономики, но сколько он может осуществляться – неизвестно. Терять время нельзя: государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и нахождения средств от него, считает аналитик.

Напомним, 12 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" составляет 15,3 млрд грн. При этом уровень недоплаты Гарпока предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.