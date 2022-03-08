Доллары в России заканчиваются: обменники опустели, а курс взлетел на 120%

В России стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины взлетела на 120% и достигла отметки в 180 рублей на наличном рынке. При этом наблюдается дефицит валюты, по состоянию на 8 марта в РФ открылись не все обменники: часть из них пустые. Доллары и евро доставлять в страну-агрессор перестали.

Об этом следует из данных мониторинга banki.ru. Отметим, только 7 марта стоимость рубля упала на 20%. Ситуация продолжает обостряться. Российские военные обстреливают украинские мирные города, убивают детей, безоружных украинцев. В то же время западные страны постепенно уничтожают экономику России.

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РФ попала под самые масштабные в истории санкций. Такого количества запретов от десятков стран не применяли ни к одному государству мира, в том числе Ирана и Северной Кореи. Российская экономика оказалась в изоляции. Из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны крупные международные корпорации сами принимают решения перестать работать в России.

Кроме того, десятки стран, включая все государства ЕС, США, Швейцарию, запретили российским самолетам летать на их территорию. Россияне остались без валюты, экономических связей, возможностей путешествовать.