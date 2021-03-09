Доллар в Украине подешевеет: озвучен прогноз

В течение ближайшей недели в Украине ожидается незначительное снижение курса доллара. На межбанке валюта может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн/$, а наличный доллар в банках может стоить около 27,6/27,8 грн/$. По данным НБУ, курс зафиксирован на уровне 27,70 грн/$.

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,0%. Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Отмечается, что с прошлого вторника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,00 грн до 27,71 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,89/27,91 до 27,78/27,80 (-0,4%).

"Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,81/28,00 до 27,66/27,88 (-0,6%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей", – поясняет аналитик.

По данным НБУ, по состоянию на 1 марта международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,5 млрд. По информации пресс-службы НБУ, в феврале резервы уменьшились на 1% с учетом погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы за счет валютных поступлений в пользу правительства и интервенций НБУ на валютном рынке.

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