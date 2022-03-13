Доллар в России взлетел в три раза: у россиян закончились валюта и даже сахар

В России из-за войны против Украины курс доллара взлетел в три раза: с 80 (по состоянию на 23 февраля) до 250 рублей (13 марта) за доллар. Наличная валюта закончилась, а из прилавков уже начали пропадать продукты. К примеру, по всей РФ на прилавках исчез сахар.

Об этом говорится в данных banki.ru, а также российских изданий. Так, курс доллара в России в банках составил уже 250 рублей. На Московской бирже до 18 марта ограничили продажу валюту: долларов в стране просто нет. Кроме того, Центральный банк РФ принял решение запретить россиянам покупать наличные доллары. Им также запретили оплачивать за границей счета.

Видео дня

Проблемы также возникают с поставками продуктов. По всей РФ уже не хватает сахара. "Жители Владивостока жалуются, что в магазинах трудно приобрести сахар-песок. Спрос на него вырос в разы с конца февраля, следом немного поднялась и цена. Но главная проблема в наличии – магазины не успевают за ажиотажем", – пишет региональное СМИ во Владивостоке.

Также появилась информация, что в приграничных с Россией областях наблюдается наплыв россиян, которые оптом скупают продукты питания и другие товары. В частности, портал "Мой город" писал, что граждане соседней страны объясняют большие объемы покупок в Казахстане тем, что цены ниже, кроме того, в России товары отпускают в ограниченном количестве из-за потребительского ажиотажа, связанного с экономическими санкциями.