Доллар в России взлетел из-за угрозы нефтяного эмбарго: РФ идет к дефолту

В России курс доллара взлетел до 140 рублей за доллар на бирже. Это произошло на фоне новостей о возможном введении нефтяного эмбарго. Вместе с тем правительство РФ запретила возвращать долги США, ЕС и другим странам, которые ввели против них санкции, в валюте. Без возможности погашать долги в России будет объявлен дефолт.

Согласно данным биржевых торгов Investing.com, курс доллара в РФ взлетел до исторической отметки. Вместе с тем ожидается и резкий рост курса для населения (в банках и обменниках). На Московской бирже торги на несколько дней остановлены.

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Если нефтяное эмбарго введут, то РФ потеряет миллиарды долларов экспортной выручки. Пострадает и Европа, вырастут цены на нефтяные продукты.

В то же время The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

Отметим, в случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.