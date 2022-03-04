Доллар в России улетит в стратосферу, банки РФ уже рассказали Путину о катастрофических последствиях

В России в обменниках курс доллара уже перевалил за рекордную в истории отметку в 200 рублей. И ситуация будет ухудшаться, как только Центробанку РФ станет невыгодно удерживать курс.

Как написал советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook, правительство России отметило НДС при покупке инвестиционного золота. Как предположил политик, как только российские олигархи скупят золото, курс рубля "отпустят в стратосферу".

"Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной в эти дни искусственно и виртуально держит курс доллара, отменяя торги – это нужно, чтобы те кто нужно во власти и приближённые олигархи успели за минимальное количество рублей скупить золото, которое котируется в долларах", – написал Геращенко.

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После того, как золото из резервов ЦБ будет распродано, ЦБ отпустит курс рубля. И рубль "улетит в стратосферу", добавил советник.

Ситуация будет ухудшаться

СМИ удалось получить оценки банков РФ о том, как пострадает экономика из-за санкций. Такой доклад делали для президента РФ Владимира Путина.

Финансисты при "жестких санкциях" прогнозировали падение ВВП на 10% и более, рост безработицы с 4% до 12%, рост ключевой ставки до 20-30%, рост доллара и евро до 150-200 рублей. Они также предупреждали о задержке развития страны из-за технологического эмбарго и необходимости докапитализации банков на 5-6 трлн рублей.

После начала войны против Украины, США, ЕС и Япония заблокировали все операции с ЦБ, лишив его возможности использовать международные резервы, размещенные в валютах и золоте. Мера вынудила регулятор отказаться валютных интервенций, необходимых для поддержания рубля.