Доллар и евро подорожали: опубликован курс валют в Украине
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в среду, 21 апреля, на отметке 28,01 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 1 копейку.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,73 грн/€. Таким образом, европейская валюта стала дороже на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,85 грн/$
Продажа – 28,05 грн/$
Евро:
Покупка – 33,40 грн/€
Продажа – 33,80 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, украинцев в апреле ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.