Долг Украины значительно снизится: в НБУ озвучили прогнозы

Национальный банк Украине ожидает, что государственный и гарантированный государством долг снизится с 60,8 (в 2020-м) до 55,8% ВВП.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ. Для этого нужна взвешенная фискальная политика в условиях роста экономики и низкой волатильности (колебаний) обменного курса.

По оценкам НБУ, за первые два месяца этого года долг снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн, это 36,5% – в нацвалюте и 63,5% – в иностранной валюте.

"Однако в дальнейшем в условиях устойчивого роста экономики государственные стимулы уменьшатся, что позволит постепенно улучшать долговую позицию. Соответственно, в 2022-2023 годах ожидается сокращение дефицита до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 и 181,9 млрд грн в 2023 гг.)", – указано в отчете.

Нацбанк не ожидает в ближайшие три года финансирования НАК "Нафтогаз Украины" и докапитализации госбанков. А объемы предоставления госгарантий, по его оценкам, сократятся с 80 млрд грн в этом году до 34,4 млрд грн в следующем и 36,8 млрд грн – в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Бюджет на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.