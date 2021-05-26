Долг Украины всего за месяц взлетел на десятки миллиардов – Минфин

В апреле совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 53 трлн грн. По сравнению с мартом, он увеличился на 20 млрд грн.

Увеличение госдолга произошло в основном в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из всей суммы долга, 44,6% составляет государственный внутренний долг, а 55,4% – государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19,0% от общей суммы), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

В течение апреля 2021-го Министерство финансов провело 20 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекло 14,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета. Платежи по погашению госдолга в январе-апреле составили 141,9 млрд грн, по обслуживанию – 45,7 млрд грн.

Напомним, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины на конец марта составил 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд долларов в эквиваленте в иностранной валюте).

Как ранее писал OBOZREVATEL: