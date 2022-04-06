Дочери Путина, "лузер Медведев", финансы России: Кулеба назвал 10 самых мощных новых ударов по РФ

Новая волна западных санкций серьезно ударит по России. Ее целью стали финансовая система, торговля и остатки российского влияния за границей. А кроме того – конкретные высокопоставленные лица РФ, а также члены их семей. В частности, санкции введены против дочерей президента России Владимира Путина, "лузера" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и пр.

"Санкционные итоги" подвел у себя в Facebook глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул: многие из новых санкций – именно те, которых добивалась Украина.

"Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощная. Многие из новых санкций – это именно то, на что давила Украина. ... Достаточно полумер и причин, почему что-то не нужно делать для Украины и всей Европы. Когда решается судьба столетия, только самоубийцы и лицемеры могут думать о своих бизнес-интересах", – отметил Кулеба.

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Он подчеркнул: главных санкций "насобиралось" 10. Ими являются:

полный запрет со США, Великобританией, ЕС и G7 всех новых инвестиций в Россию;

санкции против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка со стороны США, ЕС и G7. В общем же США уже заблокировали 2/3 российского банковского сектора;

введение США персональных санкций против дочери Путина, дочери и жена главы МИД РФ Лаврова, российского премьера Мишустина, "лузера Медведева, написавшего на днях статью о том, как Россия планирует силой оружия "изменить сознание " украинского народа", ряда членов российского совета безопасности;

замораживание Великобританией активов Московского кредитного банка; введение ею санкций против олигархов Ротенберга и Михельсона;

высылка 318 российских дипломатов из 18 стран Европы (Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания);

арест Нидерландами 14 яхт, принадлежащих гражданам РФ;

замораживание Данией активов граждан РФ на 11,8 млн долларов;

приостановка Казначейством США возможности для РФ обслуживать долг по заблокированным счетам в американских банках. Сегодня Россия впервые не смогла произвести платеж в валюте "и вышла на финишную прямую к дефолту";

применение США полной блокировки к ряду крупнейших государственных предприятий РФ (список будет опубликован 7 апреля);

усиление проекта пятого санкционного пакета ЕС.

Касаемо последнего Кулеба подчеркнул: он будет "гораздо сильнее, чем планировался изначально". В частности, этот пакет предполагает:

запрет на импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год;

полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);

запрет российским судам доступа к портам ЕС;

запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, что резко ограничит возможности российской промышленности получения ключевых товаров;

целевые запреты на экспорт товаров на сумму 10 млрд евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).

При этом министр подчеркнул, что в дальнейшем Украина будет добиваться новых санкций против России. В частности:

полного нефтяного, газового и угольного эмбарго – при чем по углю, по его словам, Украина "уже побеждает";

закрытия мировых портов для всех российских кораблей и товаров;

отключение всех российских банков от SWIFT.

"Отдельная борьба – это блокировка путей обхода санкций и недопущение необоснованных исключений из уже примененных ограничений. Чтобы предотвратить новые Бучи и страдания, нельзя останавливаться. Продолжаются большие дипломатические сражения", – резюмировал Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Запад не намерен снимать санкции против России. По ее словам, Кремль должен заплатить за все, что сделал.