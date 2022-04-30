До конца апреля в Киевской области откроют 20 временных переправ

Всего за две недели на месте разрушенного моста через реку Ирпень построили новую двухполосную переправу. До конца апреля на Киевщине планируют открыть 20 временных переправ, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

“Открыли движение через реку Ирпень на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей", - сказал министр.

Мост через реку Ирпень был взорван еще в первые дни войны, чтобы не дать русским войскам продвинуться в сторону столицы. Ширина проезжей части нового моста составляет 8 метров. Подъездные пути имеют протяженность 150 и 125 метров.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Житомирской трассе возле Стоянки (Киевская обл.) открыли временную переправу.