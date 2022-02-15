Для удобного пересечения границы с Польшей Украина потратит 4 млн грн: на что уйдут деньги

"Укрзалізниця" планирует начать реконструкции участка ж/д дороги от Рава-Русской до государственной границы в рамках проекта создания евроколеи Киев – Варшава. Ожидается, что это будет стоить 4 млн грн. Планируется, что евроколея разгрузит международные пункты пропуска в регионе, а также сделает пересечение границы более удобным.

"Этот проект рассматривается в перспективе введения международного железнодорожного движения по евроколеи сообщениям Львов – Рава-Русская – Варшава. Что географически является кратчайшим железнодорожным сообщением между столицей Польши и Львовом", – сообщила "Укрзалізниця".

При этом отмечается: движение пассажирских поездов в этом сообщении станет альтернативой другим видам транспорта для удобного пересечения границы. А кроме того:

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разгрузит международные пункты пропуска в регионе;

поспособствует повышению мобильности граждан Украины и соседних государств.

В свою очередь, глава Львовской ОГА Максим Козицкий на своей Facebook-странице рассказал, что реконструкция участка ж/д дороги от Рава-Русской до государственной границы будет стоить 4 млн грн. "Евроколея означает объединение качественными пассажирскими перевозками две европейские столицы. А следовательно, повышение пассажиропотока, увеличение дипломатических, предпринимательских контактов и туризма", – заметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" с 28 февраля запускает новый экспериментальный поезд №802/801 Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя. Он будет курсировать по будням.