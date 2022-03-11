Deutsche Bank отказался от бизнеса в России

Крупнейший европейский банк Deutsche Bank заявил о том, что не будет заниматься бизнесом в России. Таким образом в банке отреагировали на войну РФ против Украины.

Об этом говорится на сайте финучреждения. "Как мы неоднократно заявляли, мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение в Украину и поддерживаем правительство Германии и его союзников в защите нашей демократии и свободы", – говорится в сообщении.

К слову, с 2014 года Deutsche Bank значительно сократил свое присутствие в России. "Как и некоторые международные партнеры, в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России, пока мы помогаем нашим зарубежным многонациональным клиентам в сокращении их операций. Нового бизнеса в России не будет", – отмечают в банке.

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Отметим, немецкий концерн Deutsche Bahn организовал логистическую сеть по автомобильным и железнодорожным составляющим для доставки гуманитарной помощи из Германии в Украину. Как сообщает Минифраструктуры, DB Schenker и DB Transa-Spedition собирают и везут на грузовиках грузы в берлинский хаб, там они упаковываются в контейнеры и далее транспортируются грузовым поездом DB Cargo в Польшу для дальнейшей перевозки в Украину.