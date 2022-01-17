Украинцы не смогут потратить деньги, с которых не заплатят налоги. Интервью Гетманцева об амнистии капитала

В Украине в 2022-м представят новые косвенные методы налогового контроля. Согласно логике налоговой амнистии, они должны заработать после того, как закончится возможность добровольно признаться в заработанных в тени активах (сентябрь текущего года).

О том, как будут работать новые методы контроля, на кого они повлияют и почему без них не обойтись, читайте в первой части интервью OBOZREVATEL с главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

– В Украине продолжается налоговая амнистия. Те цифры, которые звучат, кажутся достаточно скромными. С учетом объема теневой экономики, далеко не все украинцы решаются показать налоговой свои скрытые активы и легализовать их. Вы довольны темпами налоговой амнистии?

Видео дня

– У нас вывели из тени уже 1 млрд 208 млн грн. Очень положительная динамика. Очень. Любая большая программа имеет свою инерцию. То есть люди смотрят на то, кто и как декларируется, есть ли негативные последствия. А если видят, что последствия только позитивные, они "просыпаются" и активнее принимают участие в амнистии. Так было во всех странах, где проводили амнистию, так есть и сейчас.

Прошло только четыре месяца, это треть срока. Я оцениваю те результаты, которые есть, очень позитивно. У нас на 60% увеличились амнистированные активы в декабре. За период с 1 по 8 января, когда налоговая практически не работала, плюс около 100 млн.

– А можете оценить, к сентябрю, когда закончится налоговая амнистия, какая может быть сумма легализованных активов?

– Не хочу оценивать. Могу говорить о том, что вижу сейчас. Мне бы хотелось, чтобы все восприняли налоговую амнистию как возможность, а не как дополнительное обременение. В первую очередь, очень рад, что участие в амнистии начали принимать люди со сравнительно небольшими сбережениями. Это очень радует и это то, чего нам не хватало в прошлом году.

–Тогда спрошу так: зная ситуацию с уклонением от уплаты налогов в Украине, с уровнем теневой экономики, какая сумма легализованных активов вам бы показалась достаточной?

Мы считаем, что на руках у людей в разных формах около 50 млрд долларов, полученных с уклонением от уплаты налогов. Если удастся вывести хотя бы треть, я буду считать это огромной победой.

– Когда началась налоговая амнистия, много было жалоб на банки, которые отказываются работать с "серыми" деньгами, которые для амнистирования приносили их клиенты. Эту проблему решили?

– На самом деле, это была единственная проблема на пути налоговой амнистии. Есть не совсем обоснованная позиция банков. Банки также имеют определенную инерцию. Некоторые банки проявляют излишнее служебное рвение в проверке тех сумм, происхождение которых невозможно проверить. На каждую неконструктивную позицию мы реагируем: разъясняем, проводим с ними работу. Но, к сожалению, это происходит не автоматически, а в ручном режиме. У нас есть обращение НБУ к коммерческим банкам, которое обязывает их принимать участие в налоговой амнистии. Работа идет.

– Те, кто прошел налоговую амнистию, освобождаются от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Поступали ли к вам жалобы на налоговую о нарушении такой нормы?

– Нет, таких жалоб нет. Были жалобы на банки, когда банк говорил клиентам, что он не принимает участие в налоговой амнистии. Тогда и появилось разъяснение НБУ, адресованное всем банкам. После этого таких обращений больше не было.

– Чтобы налоговая амнистия работала, необходимо одновременно ужесточать контроль и наказывать тех, кто примет решение оставаться с серыми активами. Вы, как и Минфин, анонсировали введение непрямых методов налогового контроля, его разработку также предусмотрели и в законе о налоговой амнистии. Но до сих пор нет конкретных норм, неизвестно, примут ли вообще такой законопроект. Почему сразу не разработали и вместе с налоговой амнистией не ввели непрямые методы налогового контроля?

– Это был один из путей, он обсуждался на момент принятия налоговой амнистии. Был такой вариант: сразу предусмотреть косвенные методы налогового контроля. Но мы пошли по позитивному пути, который рассчитан на сознательность украинцев. Дав пряник, а не кнут. У нас уже работает финансовый мониторинг, в банках уже спрашивают у людей, откуда деньги. Поэтому любой понимает – легализация денег, полученных с уклонением от налогообложения – в его интересах. Приняли решение дать поручение Кабмину разработать соответствующий законопроект о непрямых методах. Выбрали путь: дать возможность украинцам по собственному желанию выйти в белую. А затем уже рассматривать методы косвенного налогового контроля.

– Вы не принимаете участие в разработке непрямых методов налогового контроля?

– Пока Кабмин разрабатывает на своем уровне, а перед тем, как вносить, покажут.

– Вы говорили, что законопроект покажут уже в январе…

– Пока не показали, но январь еще не закончился.

– По вашему мнению, какие нормы должны прописать в законопроекте и как должны работать непрямые методы контроля?

– Вариантов не так много. Есть крупная покупка от какой-то суммы. К примеру, от 1 млн грн. После такой покупки налоговая получает право спросить налогоплательщика об источниках происхождения денежных средств. Если он не может подтвердить источник происхождения средств и налоговая не видит по своим базам соответствующие белые доходы такого плательщика, которые позволяют сделать такую покупку, доначисляют налог на эту сумму по стандартной ставке (19,5%. – Ред).

– В базы попадают покупки авто, жилья. Их видит налоговая. Но если украинцы тратят деньги на драгоценности, антиквариат, предметы роскоши, эти покупки в реестрах не отображаются. Должен ли будет продавец уведомлять налоговую о таких сделках?

– Я не вижу способа, как можно проконтролировать активы, которые не проходят через реестр. Если мы говорим об антиквариате, драгоценностях, которые не проходят по реестрам, к ним могут быть вопросы, но как налоговая о них узнает? Посмотрим, что предложат в законопроекте.

– Предположим, если украинец продаст свою старую квартиру, которую ему купили родители и он не задекларировал подарок, или заработал за счет зарплаты в тени…

– Косвенные методы всегда только о будущих покупках…

– Ок, тогда если продал старую квартиру и сразу же решил купить новую, в другом районе или другой площади?

Но если он покупает другую, то в момент покупки, если будут работать непрямые методы, налоговая может спросить, откуда деньги. Непрямые методы – это не ревизия тех активов, которые уже есть. Это только о будущих покупках.

– То есть потратить серые деньги на крупные покупки, которые отображаются в реестре, будет невозможно?

– Да, фактически будет невозможно. И это вопрос не только налогового контроля. Это также следствие финансового мониторинга.

Вторую часть интервью читайте вскоре на OBOZREVATEL.