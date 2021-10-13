Дефолта не будет: США увернулись от экономического краха

США удалось избежать дефолта, а с ним и финансового краха и ослабления доллара. Вслед за Сенатом нижняя палата Конгресса – Палата представителей – приняла 12 октября законопроект, позволяющий увеличить потолок госдолга страны до 480 млрд долларов. После этого его порог составит около 28,9 трлн долларов. Действовать документ будет до 3 декабря.

Таким образом Штатам удалось избежать надвигающегося дефолта, по крайней мере, на почти 2 месяца. За это время с той же целью власти страны должны будут выработать новый документ, повышающий лимит госдолга. Голосование за принятие законопроекта транслировалось каналом C-SPAN.

Принятый документ обретет силу после его подписания президентом США Джо Байденом. Ожидается, что это произойдет уже на текущей неделе.

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Потолок госдолга в США устанавливается Конгрессом. Соответственно, превышен он может быть только с его одобрения.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выступила с предупреждением о неминуемых для страны финансовом кризисе и рецессии – в случае, если законодатели не примут решение об очередном повышении госдолга. По ее словам, без этого американская казна опустела бы уже 18 декабря.

Тем не менее, принятие соответствующего законопроекта прошло в ожесточенной обстановке, поскольку против него активно выступали представители Республиканской партии. По их мнению, для избежания дефолта правящая партия во главе с президентом Байденом должна снизить государственные расходы, либо же принять другие меры по сокращению госдолга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США уже начали подготовку к введению санкций проти России из-за "Северного потока-2". При чем речь идет об их введении не только американцами – но и Евросоюзом.