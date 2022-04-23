Все частіше говорять про План Маршалла для України. І не тільки економісти та політики. Дуже багато міфів, ілюзій навколо цієї теми. Що ж таке План Маршалла? І чи справді його аналог може бути реалізований в Україні? Давайте розбиратись разом.

Вінстон Черчилль називав генерала Джорджа Маршалла "організатором перемоги" у Другій світовій війні. Згодом його призначили Держсекретарем США і його роль в облаштуванні післявоєнного світу виявилась не менш вирішальною. Американський план післявоєнної відбудови Європи увійшов в історію саме під його ім’ям. На цій назві – план Маршала – наполіг особисто Президент США Гаррі Трумен.

План Маршалла - один з найбільш успішних і масштабних проєктів економічного розвитку в історії людства.

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Після Другої світової війни економіка Європи лежала в руїнах. Сотні мільйонів європейців були позбавлені житла, нормального харчування, засобів до існування. Борги зашкалювали, грошей не вистачало, банки були дуже слабкі. Залізниця, шахти та заводи ледве працювали. Інфраструктура була зруйнована, торговельні зв’язки порушені.

Європа серйозно потерпала економічно і перспективи були далеко не радісні. Відновлення відбувалось надто повільно. І в цих умовах США запропонували великий план відновлення Європи.

Але не треба думати, що це була благодійність. Америка дбала про власні інтереси та переслідувала цілком прагматичні цілі. І, до того ж, План Маршалла був не лише економічним проєктом.

США прагнули відродити економіку Європи, щоб створити для себе сильного і дружнього економічного партнера, створити ринок для своєї продукції, підживити власну економічну експансію. А також (і це дуже важливо) - щоб забезпечити стабільність в регіоні та створити "санітарний кордон" проти комунізму.

До речі, чималі витрати на План Маршалла США розглядали як частину безпекового бюджету. Можливо тому його й вдалося провести в Конгресі.

До речі, цікаво, що керувати втіленням Плану американці довірили не чиновнику чи політику, а авторитетному бізнесмену – президенту автомобільної корпорації Студебекер Полу Хоффману.

Загалом 16 країн стали учасниками Плану Маршалла: Великобританія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Італія, Бельгія та ще десяток країн. План приніс чудові економічні плоди. Європа була врятована від колапсу і хаосу та встала на шлях відновлення добробуту.

ВВП в Європі зріс на третину, а виробництво і торгівля на 40%. Європа стала більш заможною і самодостатньою, але її зв’язки і партнерство з США посилились.

Америка ж, поділившись з Європою власною економічною силою, сама стала сильнішою і продовжила своє економічне лідерство в світі. Це був взаємний виграш. Те, що називають Win Win підхід.

Але це далеко не все. План Маршалла був ще й серйозним геополітичним проєктом. Він не тільки відкрив нову, найбільш успішну, сторінку історії зовнішньої політики США. А й в певному сенсі заклав основи нового світопорядку, в якому США грали роль головного архітектора і диригента.

План Маршаллу дав старт євроінтеграції та став передвісником створення і Європейського Союзу і НАТО.

План реалізовувався 4 роки (з 1948 по 1951) і забезпечив Європі підтримку в сумі понад $13 млрд (або більше $150 млрд в нинішніх цінах). Це була гуманітарна допомога – їжа, ліки, а також пальне, добрива, виробниче обладнання, запчастини. Причому, близько 90% це були гранти, а інше – кредити.

Десь половина коштів йшла на споживчі товари, а друга половина - на виробниче обладнання і устаткування, сировину та напівфабрикати. Тобто План Маршалла не лише закривав критичні потреби Європи на той момент, а й створював основу для майбутнього розвитку. Давав Європі не тільки рибу, а й вудку. І цей принцип, до речі, дуже важливий і для повоєнної відбудови України.

Важливо підкреслити, що крім грошей в Плані Маршалла ключову роль зіграли відкриття ринків та цілеспрямована індустріалізація. А також програми з підвищення продуктивності, технічна допомога і навчання. Були залучені більше 1000 експертів з різних країн. Політики, бізнесмени, економісти, технарі працювали пліч-о-пліч, щоб втілити в життя цей шедевр дипломатії та економічної інженерії.

А тепер давайте про Україну. Чи можливий аналог Плану Маршалла після нашої перемоги? А вона обов’язково буде.

Перше. Чи зацікавлений Західний Світ – США та Європа – у сильній Україні та створенні "санітарного кордону" проти поширення впливу росії? Безумовно, так. З точки зору і безпеки, і геополітики.

Друге. Чи має Захід ресурси, щоб підтримати відновлення і прискорений розвиток України? Так! Десятки мільярдів доларів країни-партнери вже виділяють на військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

А ще є понад 300 млрд доларів російських золотовалютних резервів, заморожених цивілізованими країнами. А ще мають бути репарації від країни-агресора. План Маршалла для України може сягнути 500-600 млрд доларів або навіть більше. А це як мінімум три довоєнні економіки України!

Третє. Чи буде вигідно Заходу зробити Україну сильнішою економічно? Я переконаний, що так. Бо це збільшить можливості Західних країн для торгівлі, інвестицій та міжнародної кооперації. Це збільшить економічний простір Західного світу.

А тепер головне питання – чи буде готова Україна в потрібний момент? Чи буде у нас власне бачення принципів, логіки та механізмів подібного Плану, яке ми зможемо запропонувати країнам-партнерам? І що нам для цього потрібно?

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