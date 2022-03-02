Что будет с мартовскими пенсиями в Украине и сколько выделили денег

Украинцам точно выплатят пенсии за март – средства из бюджета уже перечислены. Началось зачисление на счета. Профинансировано 8,2 млрд грн, в том числе 4,5 млрд грн на выплату "военных" пенсий. 4-го числа будут начислены первые пенсии.

Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова, сообщает Госспецсвязи. При этом Пенсионный фонд передает данные "Укрпочте" и банкам, которые уполномочены выплачивать пенсии.

"Несмотря на военный период, Украина обеспечивает социальную защиту пожилых людей, в соответствии с Конституцией и действующим законодательством", – говорится в сообщении.

При этом украинцы получат в полном объеме не только все пенсии, но субсидии, а также соцвыплаты. А Пенсионный фонд буквально в ручном режиме произвел мартовскую индексацию для того, чтобы сразу же произвести повышенные выплаты.

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"Есть люди, которые получают на банковские карты. А есть те, кто по месту проживания – почтальоны им приносят. Мы проговорили с "Укрпочтой". Когда человек меняет место проживание, нужно подать заявление и получать по месту фактического проживания", – объясняла министр соцполитики Марина Лазебная.

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