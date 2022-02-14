Больше $1000 за тысячу кубов: заявления из США о "вторжении" в Украину взвинтили цену газа в Европе

Цена газа в Европе в понедельник, 14 февраля, поднималась в ходе торгов до $1031,8 за 1 тыс. куб. м (или 88 евро за МВт-ч). Ключевая причина – заявления западных СМИ и политиков о возможном "вторжении" России в Украину.

Сейчас стоимость топлива немного опустилась, до уровня $964,7 за 1 тыс. куб. м (или 82,4 евро за МВт-ч). Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Ранее в американских СМИ сообщали о датах якобы полномасштабного нападения РФ в Украину. Ситуация накаляется также на фоне призыва властей целого ряда стран, в том числе США, к сотрудникам посольства и простым гражданам срочно эвакуироваться из нашей страны.

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Как пишет Bloomberg, европейские цены на газ и электроэнергию подскочили более чем на 10% после того, как США заявили, что Россия может вскоре вторгнуться в Украину или попытаться разжечь конфликт внутри ее границ. Эскалация может усугубить энергетический кризис в Европе, потенциально ударив по поставкам газа и нефти и усилив угрозу отключений электроэнергии.

"Непосредственное внимание уделяется потенциальному перебою в поставках российских энергоносителей в Европу, с которым будет очень трудно справиться и который может создать реальную нехватку энергии, даже превышающую те проблемы, которые мы уже наблюдаем. Но до этого Европа уже была в энергетическом кризисе", – сказал Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Как сообщили ранее в Politico, американский лидер Джо Байден заявил, что Россия может "вторгнуться" в Украину в среду, 16 февраля. В РФ заявляют, что никаких наступлений не планируется.

Вашингтон якобы сообщил союзникам, что атаке могут предшествовать в том числе кибератаки. Один человек из правительства сказал, что звонок лидеров показал, что они "неизбежны", а другой сказал, что разведка "конкретна и вызывает тревогу".

Однако европейцы сообщили, что у них другая картина событий. Официальный представитель Великобритании заявил, что у них "другая интерпретация" данных разведки.

На подорожание газа в еврорегионе влияет и уменьшение поставок со стороны российского "Газпрома". Кстати, 11 февраля, представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в союзе надеются на увеличение поставок со стороны концерна.

"Что касается объемов поставок, то мы призываем "Газпром" вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости", – цитирует Спинант "ТАСС". По ее словам, вопрос поставок газа из РФ обсуждают в ЕС регулярно.

Газовый кризис во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Цена на коммуналку в Европе в разы выросли, власти ввели ряд мер. Многие заводы и компании странах ЕС были вынуждены временно или полностью остановить деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ в мире снизились от рекордных уровней, но остаются высокими. На европейском рынке газ и электроэнергия торгуются на рекордно высоких отметках, а значительное удешевление прогнозируется только в 2023 году.