Мы уже почти 2 года слушаем заявления руководства Фонда государственного имущества по поводу большой приватизации.

Сначала она планировалась на 2020 год, но ФГИ решил, что во время карантина готовить документы для приватизации не нужно и большую приватизацию можно отложить на потом, но при этом "виноватыми" попытались назначить депутатов Верховной Рады.

Мы быстро это пресекли. Итого в 2020 году из заметных объектов был продан только отель "Днепр" в центре Киева – и то по процедуре малой приватизации, а не большой. Затем анонсировали старт большой приватизации на первое полугодие 2021 года. До конца этого самого первого полугодия осталось всего 2 недели – но большая приватизация не стартовала. Теперь приватизацию ОГХК и завода "Большевик" анонсируют на второе полугодие, а Одесского припортового завода и нескольких облэнерго – уже на 2022 год.

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Одесский припортовый – это давняя коррупционная кормушка. Завод работает по давальческой схеме с сомнительным поставщиком газа, связанным с бывшими ТОП-чиновниками и "смотрящими". В 2020 году завод получил 1,2 млрд грн. убытков, и примерно столько же заработал "давалец", отобранный без конкурса. А поскольку в 2021 году завод уже продавать не будут – значит ОПЗ снова получит убытки, а коммерческая компания – прибыль.

Стоит отметить, что затягивают приватизацию несмотря на слова Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства на днях заявил, что ОПЗ готов к приватизации, а вот Фонд считает, что еще пока нет.

В общем, вместо "большой приватизации" мы уже почти 2 года слышим только обещания.

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