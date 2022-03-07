Boeing остановил часть бизнеса в России: перестали покупать титан

Компания Boeing приостановила часть своего бизнеса в РФ. Они имели контракты в производстве титана в стране-агрессоре, однако теперь вынуждены их остановить из-за нападения России на Украину.

Об этом говорится в материале WSJ. Boeing заявил, что прекратил закупки российского титана после вторжения страны в Украину. Он также закрыл свои инженерные бюро в Москве и Киеве и прекратил отправку запчастей для самолетов российским авиакомпаниям. Но поскольку другие западные компании уходят из России, Boeing отказался сообщить, что он будет делать со своим совместным предприятием с поставщиком титана, возглавляемым Сергеем Чемезовым.

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По словам пресс-секретаря Boeing, Boeing получает около трети своего титана из России, а остальное поступает из США, Японии, Китая и Казахстана. "Наши запасы и разнообразие источников титана обеспечивают достаточные запасы для производства самолетов, и мы продолжим предпринимать правильные шаги для обеспечения долгосрочной непрерывности", – сказала она.

Партнерство в области титана началось как результат углубления экономических связей между Востоком и Западом после распада Советского Союза в 1991 году. Boeing вложил значительные средства в Россию и новую независимую Украину, открыв офисы для инженеров и сотрудников службы поддержки клиентов в обеих странах.

Производители, которые в настоящее время накапливают запасы титана, "слишком комфортно полагались на Россию", – сказал Мишель Мерлюзо, директор по анализу рынка аэрокосмической и оборонной промышленности исследовательской компании AIR в Сиэтле.