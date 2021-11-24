Сьогодні сотні компаній (від титанів ринку та новачків) перманентно перебувають у гонитві за потенційним клієнтом. Це правдиві баталії за увагу споживача. Адже сьогодні споживач має таку величезну кількість альтернатив і настільки широкий вибір, що втримати його увагу так само важко, як колонізувати космос за один день.

У ХХІ столітті час є валютою вражень споживача. І якщо компанії вдасться переконати клієнта присвятити їй більше часу, це еквівалентно грошам, які він витратить на послуги саме цієї компанії. Таку конкуренцію за час спричиняють декілька факторів. По-перше, сьогодні людина має доступ до майже нескінченної кількості цифрових ресурсів. Для будь-якої компанії, яка змагається за час, увагу і гроші споживача, найголовнішим джерелом конкуренції є смартфон, який слугує легким способом опинитись "деінде", щойно клієнт відчує себе незацікавленим. Якщо компанії не вдалося втримати його увагу, він одразу покине вас, щоб витратити свій час у цифровому вимірі якогось додатку.

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І тоді в гру вступає вона: економіка вражень. Насьогодні це наступна за важливістю економіка, що йде за аграрною, промисловою та економікою послуг. Тепер підприємствам треба створювати унікальні зв’язки, щоб завоювати прихильність клієнтів, а пам’ять сама стає продуктом — враженнями.

Цій темі присвячена книга Б. Джозефа Пайна ІІ, Джеймса Г. Ґілмора "Економіка вражень:битва за час, увагу та гроші клієнта" (Vivat, 2021). Книга вражає своєї кількістю корисних кейсів та аналітики, яка стала для мене особистим відкриттям, і яку я взяла на озброєння. Тут і досвід титанів ринку, таких як Apple, Amazon, Starbucks та LEGO, яким вдалося винайти переваги, завдяки яким ці бренди стали неповторними. І про те, чому важливі мобільні додатки та кастомізація товарів, як створюється ота сама неповторна атмосфера у кав'ярнях, яка змушує нас, споживачів, залишати там купу своїх грошей; чому важливий дизайн продукта (і як нами маніпулюють форма, колір та фактура: це дуже цікаво і актуально для мене, як для книговидавця); як поступово найкрутіші компанії переходять від реклами до дизайну вражень (і як це взагалі працює на ваш бізнес).

У книзі є прикладі успішних кейсів і з вітчизняного ринку (що дуже тішить і мотивує). Наприклад, автори аналізують дсовід iFest — відомої української мережі концептуальних авторських ресторанів. Усі їхні заклади насамперед пропонують емоційний досвід. До їхнього кафе "Мазох", що у Львові, завжди збирається черга: тут

можна дістати своєрідне враження: гостя відшмагають на вході. Власне, річ у тім, що кафе присвячено творчості письменника Леопольда фон Захер-Мазоха, завдяки якому з’явилося поняття "мазохізм", а втім — безперечно, фантазія в кожного своя.

Підсумовуючи, хочеться сказати, що "Економіка вражень:битва за час, увагу та гроші клієнта" особлива та цінна тим, що дає змогу заглибитися не лише у маркетингові ходи та рекламні хитрощі, яку допомагають привабити клієнтів, а й зрозуміти психологію споживача, осмислити його емоції та відчуття, і створити дійсно унікальну пропозицію від якої жоден споживач не зможе відмовитися.