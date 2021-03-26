Биткоину предрекли обвал: на сколько может подешеветь криптовалюта

Биткоин в течении недели по негативным сценариям может обвалиться до 46 тысяч долларов за монету.

Умеренно оптимистичный сценарий включает в себя колебания в рамках 50-53 тысяч долларов. Об этом старший аналитик компании Hamilton Алекс Шустер сообщил в комментарии OBOZREVATEL .

"Флагман валют не имеет поддержки для роста, но и сильное давление со стороны продавца пока что отсутсвует. Криптовалюта ведет себя стабильно. Окончание марта не дает надежды на ценовые рекорды и, кроме того, оценивая лидирующие активы по капитализации рынка криптовалют – везде стоит ждать схожую динамику", – отметил Шустер.

По его словам, причина пессимизма заключается в том, что рынку необходимо пройти период коррекции перед набором новых позиций.

"То есть можно ждать, что любые позитивные новости будут иметь накопительный эффект и поддержат рост цен несколько позже", – резюмировал аналитик.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.