Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде из-за войны в Украине

Основатель компании Microsoft, один из самых богатых людей мира Билл Гейтс ожидает, что процентные ставки, вероятно, вырастут достаточно, чтобы вызвать глобальное замедление экономики. Это в первую очередь связано с вторжением России в Украину и последствиями COVID-пандемии.

"Боюсь, у медведей (те участники биржевого рынка, которые распродают ценные бумаги перед обвалом рынков. – Ред.) есть довольно сильный аргумент, который меня очень беспокоит", – сказал Гейтс в программе CNN "Fareed Zakaria GPS". Миллиардер заявил, что война в Украине, уже вызвавшая резкий рост цен на сырье, "наступила в дополнение к пандемии, когда уровень госдолга уже был очень высоким и уже были некоторые проблемы с цепочками поставок", пишет Bloomberg.

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Многие страны, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это "в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста", сказал Гейтс.

Кстати, МВФ (Международный валютный фонд) еще в апреле сократил свой прогноз мирового роста. Он спрогнозировал еще более быструю инфляцию из-за войны на Украине и возобновления COVID-карантина в Китае.

Россия, развязав войну против Украины, кроме того, что повлияла на мировые рынки и цены, сильно ударила по своей же экономике. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге сообщил, что страна в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Согласно предварительному прогнозу Минэкономики РФ, падение экономики страны-агрессора по итогам 2022 года составит 8,8%.

Инфляция же вырастет до 20,7%. В связи с этим в РФ ожидают наступления мощнейшего кризиса, масштабы которого должны превысить случившийся в 2009 году.

Кудрин подчеркнул: дополнительные расходы бюджета в РФ на стабилизацию экономики в 2022 году составят более 4 трлн руб.

Как писал ранее OBOZREVATEL, главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша считает, что экономика России не будет восстанавливаться в ближайшие годы. Падение ВВП в 2022-м может составить 8,5%, а в следующем году – 2,3%.