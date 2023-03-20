Беженцы рассказали, будут ли возвращаться в Украину: чего ждать и как это повлияет на каждого

Более 4,5 млн украинцев находятся за границей в статусе беженцев. Большая часть из них – находится в Польше. От того, вернуться ли они домой, зависит будущее Украины. Без возвращения беженцев будет крайне сложно восстановить экономику и реализовать план Маршала для страны.

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О том, будут ли украинцы возвращаться домой и какие есть угрозы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Половина украинцев не вернется после войны домой: почему и какие настроения

Половина беженцев из Украины не собираются покидать Польшу сразу после окончания войны, говорится в результатах социологического исследования EWL, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. Только 31% украинцев заявил, что готовы сразу же вернуться домой. 16% ничего не планируют, 45% – не планируют возвращаться сразу, остальные – связывают свое будущее с Польшей.

"Большая часть беженцев после окончания войны будет ожидать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит ли возвращаться. Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать через разбомбленные дома", – поясняют в агентстве.

В Польше находится около 2,3 млн украинцев, половина из них – приехали еще до 24 февраля 2022-го. Поляки создали все условия для украинцев: допустили их к рынку труда, позволили бесплатно получать образования, предоставили жилье, социальные выплаты. На поддержку украинских беженцев потратили 3,5 млрд евро.

Это огромная сумма. Но с другой стороны, украинские беженцы быстро адаптировались, восемь из десяти человек уже нашли работу. Как результат: беженцы заплатили 10 млрд евро налогов и полностью компенсировали расходы на свою поддержку. Средняя зарплата в Польше в несколько раз выше украинской, при полном рабочем дне украинцы могут зарабатывать около 29 тыс. грн в месяц.

"Для молодого человека можно легко найти работу на 50 тыс. грн. Девушкам сложнее, меньше вакансий. Но вот у меня знакомая устроилась в ресторан на 39 тыс. грн если перевести со злотых. Невестка моя работает на заводе консервном и стабильно 40-46 тыс. грн получает", – рассказывает украинка Ольга. В Украине у нее остался супруг, который продолжает работать и помогает пожилым родителям. Ольга говорит: многие ее подруги уже забрали своих мужей в Польшу, пересечение границы с поддельными волонтерскими документами стоит около 1 тыс. евро.

"У меня внуку пять лет. Я его в садик отвожу, забираю. Тут если не забрать вовремя то платить придется за нахождение в садике. А невестка работает. Так внук мой за год выучил польский. У него теперь три языка: украинский, польский и русский", – рассказывает украинка.

Как рассказали OBOZREVATEL в Gremi Personal, истории о том, как украинцам сложно найти работу в Польше – миф. Опросы подтверждают, что большинство желающих находит себе работу уже в первый месяц поиска. Как отметила представитель компании Анна Джоболда, бизнес в Польше конкурирует не только за украинцев на низкоквалифицированные работы, но и готов нанимать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Если украинец успел выучить польский язык, фактически он может конкурировать на рынке руда на равных с гражданами Польши.

Украинцы нужны полякам, а Украина теряет миллиарды

Украинцы в мае-декабре 2022 года с помощью карт потратили за границей 361,4 млрд грн (в 7 раз больше аналогичного показателя 2021-го). Если раньше заробитчане переводили своим семьям сумму, которая превышала объем прямых иностранных инвестиций, то теперь объем выведенных средств взлетел.

Часть украинцев продолжает работать удаленно и при этом жить и тратить свои средства за границей. Кроме того, украинские мужчины отправляют свои семьям, которые в качестве беженцев находятся за границей, материальную помощь (ее объем ограничен постановлением НБУ).

Главный демограф Украины Элла Либанова на одной из конференций заявила: есть угроза, что не украинки вернуть домой, а после окончания войны заберут к себе за границу украинцев. Это может стать значительным ударом по демографической ситуации в стране.

Главный вопрос – в безопасности. Если война не закончится, а перейдет в замороженное состояние, Украина рискует потерять возможность получать инвестиции, а также остаться без части населения. "Пока не будет безопасности, сложно надеяться, что многие беженцы вернутся в Украину. Безопасность – главное. Другой фактор – какая будет экономическая ситуация. Есть острая проблема с жильем. Так, как мы видим, украинцы к своему жилью привязаны, и только наши войска освобождают территорию – люди уже хотят вернуться. Но если уничтожено жилье, некуда возвращаться", – рассказывает OBOZREVATEL демограф Людмила Слюсар.

С другой же стороны, возвращения около 4,5 млн украинских беженцев, которые успели получить опыт в развитых страха ЕС, США, Канаде может стать толчком для реализации реформ внутри страны, экономической стабилизации и быстрого восстановления страны.