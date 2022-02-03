Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов – в частности, в Украину

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". В т.ч., и в Украину.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА. По его словам, решение является ответом на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.

"Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог", – сказал Глаз.

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Он подчеркнул, что по территории Беларуси запрещенных отныне товаров перевозится в год на огромную сумму. Которая, в частности, превышает 1 млрд долларов.

Что предшествовало

Ранее Литва прекратила транзит продукции подсанкционного "Беларуськалия" в порты на Балтийском море. "Литовские железные дороги (LTG) утверждает, что не удовлетворит просьб о транспортировке грузов "Беларуськалия" до тех пор, пока не получит заключение правительственной комиссии по проверке сделок стратегических предприятий", – сообщило агентство BNS.

В свою очередь, в Беларуси пообещали "жестко" ответь Литве. "Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы", – заявил вскоре премьер-министр страны Роман Головченко.

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции США против режима Александра Лукашенко. Эта ситуация вызвала общественный резонанс в Литве. В какой-то момент допускали даже отставку правительства.

Литовская комиссия по мониторингу стратегических отраслей признала, что контракт железной дороги с "Беларуськалием" составляет угрозу национальной безопасности. В январе 2022 года правительство страны подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля.

При чем здесь Украина

Литва является важным поставщиком автомобильного топлива в Украину. По данным Консалтинговой группы А-95, как сообщает Еnkorr, в 2021 году она поставила:

дизтоплива – 691,4 тыс. тонн (9% от общего объема);

бензина – 262,2 тыс. тонн (11% от общего объема).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Беларусь больше не будет платить повышенную таможенную пошлину за ввоз в Украину автомобильной техники, в частности, грузовиков и автобусов. Она составляла 35% от таможенной стоимости и была отменена 6 декабря. А 8 декабря, это решение полноценно вступило в силу.