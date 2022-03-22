Беларусь "для защиты экономики" запретила вывозить из страны пластилин, пылесосы и тракторы

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в целях "защиты экономики" запретил вывозить из страны 254 вида товаров. В их перечень попали тракторы, холодильники, микроволновые печи и даже детский пластилин для лепки.

Об этом пишет белорусское издание zerkalo со ссылкой на постановление правительства Беларуси. Среди товаров, которые нельзя вывозить, много медизделий и расходников – начиная от хирургического кетгута и детских сосок до дезинфицирующих средств и медицинских перчаток.

Также в списке инструменты: алмазные стеклорезы, паяльные лампы, тиски, зажимы, шлифовальные круги и так далее. В перечне много оборудования – турбины, насосы, различные станки. Кроме того, много техники — от лифтов до бульдозеров, тракторов и экскаваторов. Есть и бытовая техника: холодильники, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос. Запрет коснулся также мотоциклов, велосипедов и детских колясок.

Видео дня

Помимо этого в список включены компьютеры, телефоны (включая смартфоны), микрофоны, громкоговорители, наушники, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, фотокамеры и так далее. Под запрет попал даже детский пластилин для лепки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Литва запретила вывозить с ее территорию в Беларусь и Россию сумму, которая превышает 60 евро. Таким образом государство имплементировало санкции ЕС, которые касаются запрета на ввоз валюты на территорию страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!