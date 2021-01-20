Байден сделает все, чтобы остановить "Северный поток-2": будущий Госсекретарь рассказал о позиции политика

Администрация избранного президента США Джо Байдена будет принимать меры, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2". И если европейских партнеров, в том числе Германию, не удастся убедить, то американцы "рассмотрят инструменты, которые еще не использовались".

Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса, передает РБК. "Знаю, что он (Байден. – Ред.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект "Северный поток-2")", – сказал кандидат на пост госсекретаря.

Он добавил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода. В случае, если это не удастся сделать, США придется рассмотреть инструменты, которые еще не использовались, отметил Блинкен.

При этом он уточнил, что должен дополнительно проконсультироваться с Байденом насчет "Северного потока-2".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потере миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL: