Байден и фон дер Ляйен заявили о цели обеспечить энергобезопасность Украины

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представили совместное заявление о сотрудничестве в области энергетической безопасности. Они разделяют цель обеспечения энергобезопасности Украины, а также ее интеграции с рынками газа и электроэнергии ЕС. В Штатах также указали на меры, которые вводятся для стабилизации энергоситуации в Европе.

К примеру, то, что США являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты и ЕС совместно работают над продолжением, достаточными и своевременными поставками природного газа в ЕС из различных источников по всему миру, чтобы избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате дальнейшего российского вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что американские власти сотрудничают с правительствами и операторами рынка касательно поставок дополнительных объемов СПГ в Европу из различных источников по всему миру.

"Мы вместе привержены энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии. Мы также разделяем цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной интеграции Украины с рынками газа и электроэнергии ЕС", – указывается в совместном заявлении.

Стоимость топлива в Европе составляет выше $1000 за тыс. куб. м, что в 5 раз больше, нежели годом ранее. Поставки – на минимуме. Газовый кризис во многом происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" запуску, то цены изменятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") 26 января учредила немецкую "дочку" – Gas for Europe GmbH, которая должна стать оператором 54-километрового участка "Северного потока-2". Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это манипуляцией и желанием российского монополиста продолжать шантажировать Европу газом еще не один год, обходя законы.

Он указал, что "Газпром" пытался получить освобождение от применения требований Третьего энергопакета ЕС к "Северному потоку-2". Но этого не произошло. Сначала немецкий регулятор, а позже и Высший земельный суд Дюссельдорфа отказали в предоставлении каких-либо послаблений для проекта.