Байден хочет выделить Украине $10 млрд: это удвоит бюджет на армию

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой дать разрешение на выделение Украине $10 млрд помощи, которая, в том числе, пойдет на укрепление обороноспособности. По действующему курсу доллара в Украине это практически 300 млрд грн, при том что в бюджете страны на 2022-й на оборону планировали выделить всего 323,4 млрд грн.

Как сообщает The Washington Post, демократы и республиканцы продолжают спорить о более широком пакете помощи, который многие законодатели надеются добавить к все еще формирующемуся соглашению о финансировании правительства.

"Чтобы помочь Украине, администрация Байдена призывает законодателей выделить 10 миллиардов долларов, надеясь справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране перед лицом усиливающегося российского наступления. Эта цифра также включает помощь в укреплении обороны Украины, защите ее электросети от сбоев и дальнейшей помощи другим европейским союзникам"

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В связи с пандемией администрация Байдена запрашивает у Конгресса около 22,5 миллиардов долларов для пополнения ключевых программ общественного здравоохранения в США в качестве защиты от будущих вариантов коронавируса, говорят люди.

Высокопоставленные чиновники Белого дома в последние дни утверждали, что у них достаточно средств для борьбы с ослабевающим всплеском омикронов. Но они подчеркнули, что значительные суммы денег были потрачены или выделены на конкретные цели, что требует новых инвестиций в тестирование, терапию и вакцины для защиты от возможности новой волны.