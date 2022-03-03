Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил сотрудничество с Россией и Беларусью

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) 3 марта объявил о приостановке всех операций с Россией и Беларусью из-за вторжения в Украину. В банке активно следят за ситуацией и оценивают ее влияние на свою деятельность и на экономику членов организации.

"По мере того, как разворачивается война в Украине, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выражает свои мысли и сочувствие всем пострадавшим. Наши сердца обращены ко всем, кто страдает", – говорится в заявлении AIIB.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международная финорганизация, созданная в Китае в 2015 году. Уставный капитал AIIB составляет $100 млрд. Членами являются 57 стран, но Китай, Индия и Россия возглавили организацию, оказавшись в тройке крупнейших владельцев голосов. На важнейшие решения КНР имеет фактическое право вето.

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У РФ 6% голосов, а это третий по величине акционер. Как один из 57 членов-основателей банка, Россия занимает место в совете директоров банка. В заявлении AIIB, сделанном в четверг, 3 марта, говорится, что банк готов предоставить финансирование членам, пострадавшим от войны.

Напомним, Всемирный банк в среду, 2 марта, объявил, что прекратил все программы в России и Беларуси после нападения РФ на Украину. В заявлении говорится, что финорганизация не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года, когда страна оккупировала Крым.

В банке также заявили, что не одобряли никаких новых кредитов Беларуси с середины 2020-го, когда Соединенные Штаты ввели санкции против страны из-за президентских выборов.