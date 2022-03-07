Соединенные Штаты готовы ввести запрет на импорт российской нефти в свою страну без участия союзников в Европе. Президент США Джо Байден провел 7 марта телефонную видеоконференцию с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Администрация Байдена продолжает добиваться от них поддержки запрета на импорт нефти из РФ.

Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса США, которые работают над ускоренным принятием законопроекта, запрещающего импорт из России. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству, что окончательное решение еще не принято, но "скорее всего, будут только США, если это произойдет". Германия – крупнейший покупатель российской сырой нефти – отвергла запрет на импорт энергоресурсов.

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Стоит отметить, что Европа зависит от РФ в отношении сырой нефти и природного газа, но стала более открытой для идеи запрета российских продуктов. Соединенные Штаты гораздо меньше зависят от них.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что сейчас изучается закон, запрещающий импорт российской нефти. А также, что Конгресс намерен на этой неделе выделить Украине помощь в размере $10 млрд.

Америка видит в Венесуэле альтернативу для РФ

Байден рассматривает возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы она могла начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке.

Такой шаг будет направлен на снижение глобальной зависимости от российской нефти. А также на "отдаление" страны-агрессора от одного из ее ключевых союзников в Южной Америке.

Как пишет The Washington Post, группа высокопоставленных американских чиновников еще в субботу, 5 марта, отправилась в Венесуэлу для встречи с президентом страны Николасом Мадуро. Венесуэла является самым важным союзником Кремля в Южной Америке, а раньше была важным поставщиком нефти в Штаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский союз стремится покончить с зависимостью от российского газа. По словам двух официальных лиц, осведомленных в этом вопросе, блок хочет сократить газозависимость от РФ почти на 80% в этом году. Еврокомиссия должна принять 8 марта новую энергетическую стратегию.

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